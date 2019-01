Land verteilt Zuschüsse um

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Das Umweltministerium erwägt derzeit, eine Übergangsfrist für die auslaufende Beteiligung des Landes am Schöpfwerksbetrieb einzuräumen. Die Schlussfolgerung des Ministeriums, dass an Hand des im neuen Wassergesetz eingeführten Passus „nach Haushaltslage“ ein Rückzug der finanziellen Beteiligung des Landes möglich sei, hatte die Verbände überrascht, die die Haushaltspläne für 2019 bereits beschlossen haben. An der Tatsache allerdings, dass das Land sich danach nur noch im Katastrophenfall, also bei einem schweren Hochwasser, an den Betriebskosten für die Schöpfwerke beteiligen wird, ändere sich nichts, erklärte der Abteilungsleiter Wasser- und Bodenschutz im Umweltministerium Kurt Augustin am Montag.

Anders verhält es sich bei der Schöpfwerkssanierung. Die könne sogar komplett vom Land übernommen werden, da die Förderrichtlinie Landschaftswasserhaushalt dies nun zulasse, so Augustin. Im Umweltausschuss des Landtages hatte er darüber informiert, dass die Landeszuschüsse insgesamt an die Wasser- und Bodenverbände – das sind 1,4 Millionen Euro – wegen des neuen Wassergesetzes nicht gekürzt würden.

Es werde jedoch anderes verteilt. So werden die Zuschüsse für Biberschäden auf rund 600 000 Euro erhöht. Davon soll der Deichverband Oderbruch 250 000 Euro abbekommen. Das restliche Geld, mit dem bislang die anteilige Finanzierung der Betriebskosten der Schöpfwerke im Land finanziert wurde, solle über die Förderrichtlinie Landschaftswasserhaushalt zur Sanierung der Pumpwerke eingesetzt werden.

Eine wichtige Hausnummer dabei sei das Schöpfwerk Seelow I, für das der Deichverband bereits 2014 einen Förderantrag gestellt hatte. Möglicherweise wird sich Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Montag selbst vom katastrophalen Zustand dieses Schöpfwerkes überzeugen, wenn er den in Seelow tagenden Bauerntag besucht, so Augustin. Förderanträge zur Schöpfwerkssanierung müssten bis Ende März gestellt werden.