Flächenknappheit bleibt Problem

Thomas Berger

Rehfelde Besuch aus der Landeshauptstadt hatte Rehfelde am Montag: Infrastrukturministerin Kathrin Schneider schaute sich am Bahnhof und im Betreuten Wohnen um. Großes Finale war eine Gesprächsrunde zur weiteren Entwicklung der größten Gemeinde im Amt Märkische Schweiz.

Den Anfang machte der Gast aus Potsdam, begleitet von der regionalen SPD-Landtagsabgeordneten Simona Koß, am späten Vormittag am Bahnhof. Nicht ohne Grund: Denn dort, wo sozusagen an der Ostbahn das Einfallstor in die Ausflugsregion Märkische Schweiz liegt, über die vergangenen Jahre zum Beispiel mit dem Tourismuspavillon Neues entstanden ist, soll sich nun demnächst Weiteres tun. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Erneuerung des Bahnsteigs, der einheitlich zu Strausberg und Herrensee auf Standardhöhe von 55 Zentimetern angehoben werden soll. Diese Barrierefreiheit, verbunden mit einem Blindenleitsystem, soll die Attraktivität der Strecke weiter erhöhen, wie es hieß.

Mathias Gebauer, zuständiger Arbeitsgebietsleiter der DB Netze, und sein Kollege Erik Stege (Projektleiter Bahnsteigneubau) waren zu dem Teiltermin extra kurzfristig dazugestoßen. Die reine Bauphase soll sich auf vier Wochen im Oktober konzentrieren, legten sie dar. Vom 2. Oktober bis 4. November werde es dann eine Sperrung und Schienenersatzverkehr geben. An der langen Wartezeit für Autofahrer bei geschlossener Schranke, wenn die Züge aus Berlin einrollen, lasse sich mittelfristig nichts ändern, sagte Gebauer auf Frage von Bürgermeister Reiner Donath zu diesem Ärgernis der Straßennutzer. Das Signal lasse sich nicht einfach so versetzen. Noch unklar sei, wie der Bahnvertreter erklärte, ob das neue Wetterhäuschen sofort mit Fertigstellung des neuen Bahnsteigs fertig sei. Die Gemeinde ihrerseits möchte in diesem Zusammenhang gleich noch den Bahnhofsvorplatz etwas anders gestalten, auch mehr Parkflächen sind in diesem Zusammenhang geplant.

Breiten Raum nahm das Thema Ostbahn, gerade mit dem wichtigen nächsten Etappenziel 30-Minuten-Takt bis Müncheberg, in den gesamten Erörterungen ein. Die Ministerin schaute sich aber auch kurz in der Zahnarztpraxis Buhl um, die seit 2012 im alten Bahnhofsgebäude untergekommen ist. Drei Zahnärzte und acht Angestellte sind dort tätig. Nächste Station, um innovative Neuerungen live zu sehen, war das Betreute Wohnen im Ortszentrum. Anneliese Wobschall öffnete ihre Ein-Zimmer-Wohnung. Eine Umstellung sei es schon gewesen, sich vom eigenen Häuschen zuvor so massiv zu verkleinern, räumte die Seniorin ein. Sie hat den Schritt aber ebenso wenig bereut wie Annemarie Rettig und Heide von Bockelberg, die vor einem Jahr das alte Werderaner Pfarrhaus zugunsten einer Zwei-Zimmer-Wohnung aufgaben.

In der finalen Gesprächsrunde mit Gemeindevertretern im Bürgersaal ging es um Chancen und Probleme der kommunalen Entwicklung. Vorreiter ist Rehfelde gerade in Sachen Erneuerbarer Energien, wurde noch einmal in der Präsentation des Bürgermeisters verdeutlicht. Donath, seine Stellvertreterin Heidi Mora, Finanzausschussvorsitzender Rudolf Heller sowie Gerhard Schwarz (Leiter der AG Leitbild) verwiesen aber auch auf Hemmnisse. So fehle es an ausreichend Flächen für Wohnungsbau und Gewerbe. Bestrebungen, ein 17-Hektar-Areal Richtung Friedhof zu einem neuen Wohngebiet zu machen, erteilte die Ministerin aber eine Absage. Dafür begrüßte sie das geplante Projekt sozialer Wohnungsbau an der Bahnstrecke. Für die Wiedereinrichtung der Sekundarstufe I müsse sich Rehfelde aber mit dem Kreis ins Benehmen setzen. Gerade Heidrun Mora hatte kritisiert, dass mit dem Fehlen einer weiterführenden Schule im Ort und wenig Ausbildungsplätzen die Jugend frühzeitig zum Abwandern angehalten werde. Sowohl die Ministerin als auch Wolfgang Rump, Leiter der Regionalen Planungsstelle, rieten den Rehfeldern, zu verschiedenen Themen noch stärker mit den Nachbarn von Strausberg bis Müncheberg zu sprechen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln.