Familientreffen der besonderen Art

Stephanie Lubasch

Berlin (MOZ) Zum Schluss lässt das gesamte Ensemble singend und tanzend die Bühne beben. Ein bisschen. Dann bebt der Zuschauersaal. Applaus, Jubel, stehende Ovationen. Grenzenlose Begeisterung am Sonntagabend für diese Thalbach-Besson-Festspiele im proppevollen Schiller Theater, wo die Berliner Kudamm-Bühnen derzeit ihr Quartier bezogen haben. Beifall, der einer großen Theaterfamilie und ihren Freunden gilt, deren Beziehungen zueinander man im Programmheft detailliert nachlesen kann. Eine Theaterfamilie, die nun in „Hase Hase“, dieser wunderbaren Komödie von Coline Serreau (die natürlich auch zum Clan gehört), eine Bühnenfamilie spielt. Nein, schon bei der bloßen Vorstellung davon lässt sich die Euphorie nur schwer zurückhalten.

Schließlich ist es ein Abend, der nicht nur die Geschichte von Hase Hase, jenem Außerirdischen erzählt, der als jüngstes Kind in eine große, am Existenzminimum lebende Familie eingeschleust wird. Er erzählt auch etwas vom Weg des Stückes selbst und den Menschen, die es begleitet haben.

Benno Besson, Serreaus langjähriger Lebensgefährte, war der Erste, der es 1986 in Genf inszenierte. Sechs Jahre später brachte er es auch am Schiller Theater auf die Bühne, wohin es nun – leicht aktualisiert und wieder mit seiner ältesten Tochter Katharina Thalbach in der Rolle des Hasen – zurückkehrt. Für die Regie ist dieses Mal Serreau selbst verantwortlich; dazu stehen neben Thalbach noch drei weitere Besson-Kinder auf der Bühne sowie ihre Tochter und Enkeltochter. An diesem Premierenabend, das schickt Theaterchef Martin Woelffer noch entschuldigend vorweg, ist die Hälfte von ihnen krank – er hoffe sehr, dass alle bei Stimme bleiben.

Sobald der historisierende Vorhang sich gehoben hat, versteht man, was er meint. Selten nur geht es leise zu in dem an ein Tiny-House erinnernden Bühnenbild von Momme Röhrbein: Kein Wunder, wächst der ursprüngliche Vierpersonenhaushalt dort doch binnen kürzester Zeit um vier weitere Mitglieder an. In anderthalb Zimmern, die sie mit ihrem Mann (Markus Völlenklee), Sohn Bébert (Philippe Besson) und Nachkömmling Hase bewohnt, muss Mutter Hase (Pierre Besson) plötzlich auch noch ihre längst aus dem Haus geglaubten Kinder Jeannot (Raphael Dwinger), Marie (Nellie Thalbach) und Lucie (Anna Thalbach) sowie deren Ex-Verlobten Gérard (Marek Helsner) unterbringen. Der eine ist auf der Flucht vor der Polizei, die andere will sich scheiden lassen und die dritte hat vor dem Traualtar Nein gesagt. Klar, dass bei der Debatte darum – noch dazu in dieser Enge – der Lärmpegel steigt.

Ihn hin und wieder runterzuschrauben und so Raum zu schaffen für die leisen Töne ihres Stückes, gelingt Coline Serreau leider viel zu selten. Jeder Dialog hier wird sofort zum Stierkampf. Selbst die kurze Stille, die eintritt, richtet sich einer der Protagonisten vor dem Vorhang direkt ans Publikum, kann da nicht gegenwirken.

Der Mini-Van, mit dem diese Familie unterwegs ist, fährt konsequent über dem Tempolimit. Und dass dabei die große Mutterliebe, die hier eigentlich gefeiert wird, nicht ganz und gar unter die Räder kommt, ist ausgerechnet einem Mann zu verdanken: Pierre Besson spielt diese Mama resolut bis zur Vierschrötigkeit und schafft es doch, dass man stets ihr großes Herz schlagen hört, in dem selbst Frau Dupperi (Johanna Schall), die kauzige Nachbarin, noch Platz findet.

Der Rest der Schauspielerfamilie wirkt dagegen zu großen Teilen seltsam blass; selbst Katharina Thalbach als Hase bleibt hinter ihren komödiantischen Möglichkeiten. Dem Publikum an diesem Abend ist das, wie es scheint, jedoch egal: Es feiert diese Schauspielerfamilie – und sei es nur als Dank für das, wofür sie steht.

Vorstellungen: bis 24.2., Komödie am Kurfürstendamm im Schiller-Theater, Bismarckstraße 110, Berlin-Charlottenburg, Kartentel. 030 88591188