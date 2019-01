Inkasso-Schreiben nerven Unternehmerin

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) „Ich habe bereits Widerspruch bei der Firma eingelegt“, sagt die Unternehmerin und verweist etwas ratlos auf mehrere Briefe und E-Mails eines Inkasso-Unternehmens. Eine Antwort auf den Widerspruch habe sie bisher nicht erhalten, dafür würden inzwischen aber mehr als 140 Euro von ihr gefordert. „Im Auftrag von PayPal“, erklärt sie und trägt sich mit dem Gedanken, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Schließlich habe sie nicht einmal ein Konto bei dem Online-Bezahldienst.

„Und bestellt habe ich auch nichts. Bei Gelddingen bin ich sehr penibel, beruflich wie privat.“ Selbst auf kleinere Beträge achte sie immer. „Damit mir nichts durchrutscht.“ Doch selbst, wenn dies einmal eintreten sollte, so gehe sie davon aus, dass ein seriöser Geschäftspartner sie dann an die ausstehende Zahlung erinnert, also mahnt, ehe er eine Inkasso-Firma beauftragt. Die vorliegenden Schreiben hätten offensichtlich nur ein Ziel: Dass sie angesichts der auch in die Höhe wachsenden Beträge dem Druck nachgibt und zahlt. So gebe es in den E-Mails gleich einen Hinweis zur Zahlung per Internet.

Wriezens Revierpolizist Heiko Beyer weiß von vergleichbaren Fällen. Er spricht von ein bis zwei Anfragen im Monat, in denen Bürger zu Inkasso-Schreiben um Rat bitten. Auch Bärbel Cotte-Weiß von der Frankfurter Pressestelle der Polizeidirektion Ost ermutigt Betroffene, zur Polizei zu gehen: „Am besten mit den Schriftstücken, die man erhalten hat.“ Insbesondere bei ausländischen Kontonnummern sollte man stutzig werden. „Da liegt ein Betrugsversuch oft nah“, sagt sie.

Ähnlich sieht das auch Harald Gräfe von der Verbraucherzentrale. Doch häufig beginne die IBAN auch mit DE für Deutschland. So wie in dem hier geschilderten Fall. „Wir erhalten fast tagtäglich Anfragen zu Inkasso-Schreiben“, berichtet Gräfe. „Viele Betroffene fühlen sich unter Druck gesetzt und haben Angst, dass das Geld eingetrieben wird“, sagt er. Dabei dürften Inkasso-Unternehmen nur außergerichtlich tätig werden. „Mit einem Titel kann also nur ein Gerichtsvollzieher vor der Tür stehen. Und wer klagt, muss seine Forderung auch beweisen können.“

Harald Gräfe empfiehlt Empfängern solcher Schreiben, die Forderung einmal zurückzuweisen und zugleich eine Vollmacht des Auftraggebers sowie eine nachvollziehbare Erläuterung der Forderung binnen 14 Tagen zu verlangen. Wichtig sei zudem, dass der Widerspruch mindestens als Einwurf-Einschreiben bei der Post aufgegeben wird. „Wenn die Inkasso-Firma nicht reagiert, ist dies ein Zeichen dafür, dass an der Sache etwas faul ist.“ Die Anzeige bei der Polizei sei dann der nächste Schritt.

Wem der Weg zur nächsten Dienststelle zu weit sei, könne dafür natürlich auch die Internetwache nutzen, erinnert Heiko Beyer.