Gutes aus dem Fontane-Land

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Das Interesse in der Hauptstadt an regionalen Produkten aus Brandenburg ist groß. Nirgendwo sonst haben Verbraucher so viel Auswahl auf einen Schlag wie auf der Grünen Woche.Ein Rundgang von Topfwurst über Smoothie-Senf bis Karotten-Röstli.

Im Fontane-Jahr gibt es auf der weltgrößten Ernährungsmesse auch geistige Nahrung. „An einem Sommermorgen. Da nimm den Wanderstab. Es fallen deine Sorgen. Wie Nebel von dir ab“, rezitiert Maximilian Schöppner vor dem Stand der Bäckerei Plentz den großen Dichter. Dessen 200. Geburtstag wird in diesem Jahr gefeiert. Schöppner und sein Chef haben sich deshalb wie anno dazumal Zylinder aufgesetzt. Stilecht wollen sie „Fontanes Wanderstab“ unter die Massen in der Brandenburg-Halle bringen. In das wie ein alter Spazierstock gebogene Weizen-Baguette wurden Birnen und Haselnüsse eingebacken, wie der Schriftsteller sie liebte. Das Weizenbrot soll auch ohne Wanderung durch die Mark Brandenburg besonders bekömmlich sein, weil die Bäcker des Oberhaveler Familienbetriebes ihn 48 Stunden ruhen lassen, bevor er auf der Grünen Woche in den Ofen geschoben wird. „Hier bekommen die Besucher Fontanes Wanderstab warm auf die Hand“, freut sich Karl-Dietmar Plentz, der sich für die Messe jedes Jahr etwas Besonderes ausdenkt.

Schließlich werden gute Ideen von Pro Agro mit Marketingpreisen ausgezeichnet. So wie die „Beschwipsten Eier“ (Schokolade mit Eierlikör) aus Himmelpfort oder die „Scharfe Biene“ (Honig mit Gewürzen und Kräutern) des Golßener Imkers Andy Neumann. In der Kanow-Mühle Sagritz wird jetzt auch Low-Carb-Mehl aus Hanf gemahlen. Einen guten Start in den Tag verspricht auch die Kaffeemischung „Triathlon“ aus Erkner.

Danach ist man gestärkt für die Topfwurst mit Sauerkraut oder die langen Salami, die wie Korkenzieherlocken von den Ständen hängen. Oder vielleicht doch lieber Smoothie-Senf aus Klosterfelde probieren oder Käse mit Kaffee aus der Gläsernen Molkerei Münchehofe?

Angelika Miene hat sich eine große Liste aus dem Internet abgeschrieben, um auch keine Leckerei zu verpassen. Dabei kommen sie und ihr Partner selbst aus Südbrandenburg. „Wir haben viele tolle Produzenten in Brandenburg. Doch nirgendwo sonst findet man sie so auf einem Fleck“, erklärt die 64-Jährige, die unbedingt noch ein Bier aus der Klosterbrauerei Neuzelle trinken will.

„Es gibt noch zu wenige weiterverarbeitende Betriebe in der Region, sodass die Endprodukte auch bei den Verbrauchern ankommen“, sagt Daniel Reuner. Der Hotelbesitzer aus Zossen schwenkt in der Showküche Kartoffel-Karotten-Röstli in der Pfanne, während Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) anlässlich des Brandenburg-Tages Spargel- und Milchköniginnen herzt. Reuner züchtet sein eigenes Gemüse. Sein Bruder brät Wild-Bouletten. Das Fleisch stammt von Tieren, das der Vater im Wald hinter dem eigenen Restaurant schießt. „Eine Schlachterei in Berlin wäre wichtig, doch für die verarbeitenden Betriebe gibt es hohe Auflagen“, sagt Reuner, der als Vizepräsident des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA Brandenburg gerne mal wieder einen Gesprächs-Termin mit Politikern zu dem Thema vereinbaren will.

Denn das Gute liegt doch meist noch zu fern. Um die Brandenburger Bierstraße zu erkunden, gibt es sogar einen Reisepass. In 13 kleinen Brauereien und Gasthöfen können Besucher Stempel sammeln. „Wir haben uns zusammengeschlossen und vernetzt, nur so können wir eine Konkurrenz für die Industrie sein“, sagt Oliver Wittkopf von der Rathausbrauerei GmbH in Fürstenwalde. In sein naturtrübes Bier kommen keine Stabilisatoren, dafür bleiben die Hefe, Eiweiße, Mineralstoffe drin. „Die sind gesund“, erklärt Wittkopf. „Aber das dürfen wir ja wegen des Alkohols so nicht sagen.“