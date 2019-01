Autodieb rammt Polizeiwagen

MOZ

Hohenwutzen (MOZ) Am Montagmorgen wollten Beamte der Bundespolizei in der Oderstraße einen Audi A4 kontrollieren. Dessen Fahrer dachte jedoch nicht daran anzuhalten, sondern rammte einen Einsatzwagen der Bundespolizei und flüchtete in Richtung Polen. Polizisten fanden den Wagen schließlich an einem Feldweg auf polnischem Hoheitsgebiet. Wie sich herausstellte, war der Wagen in Sachsen-Anhalt gestohlen und mit Kennzeichen des Landkreises Barnim ausgestattet worden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro.