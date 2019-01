Gemeinde lässt sich Baumpflege bezahlen

Cornelia Link-Adam

Lindendorf (MOZ) Die Gemeindevertretung hat jüngst in ihrer Sitzung einer Vereinbarung mit der Windmüllerei Alt Mahlisch VI und VII GmbH zugestimmt, die der Gemeindekasse zusätzliches Geld einbringt. 2013 hatte die Unternehmen zwei Windkraftanlagen bei Alt Mahlisch errichten lassen. Dafür wurden als Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen 56 hochstämmige, heimische Laub- und Obstbäume südwestlich des Seeweges (zwischen Alt Mahlisch und dem Großen See) und südlich des Carziger Weges gesetzt. „Die Bäume sind schon alle im Boden. Schon damals hatte sich die Gemeindevertretung zur Pflege mit dem Amt verständigt“, erklärte Amtsdirektorin Roswitha Thiede. Diese Vereinbarung wurde per Beschluss gefestigt, der den Gemeinden Lindendorf und Fichtenhöhe seitens der Windmüllerei insgesamt 13 500 Euro für eine Laufzeit von 16 Jahren zusichert.(co)