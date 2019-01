Ein Dreierlei auf Burg Rabenstein

red

Raben Drei Mal in Folge gab das Keimzeit Akustik Quintett Konzerte auf Burg Rabenstein. Eine Veranstaltung, die im Laufe der vergangenen Jahr eine liebgewonnene Tradition geworden ist. Die Band spielte an allen Abenden vor ausverkauftem Haus. Die Kombination der Musiker lässt das Publikum in Scharen in den Saal strömen, viele kommen immer wieder. Neben Sänger Norbert Leisegang, Bassist Hartmut Leisegang, Gitarrist Martin Weigl standen Geigerin Gabriele Kienast und Christian Schwechheimer auf der Bühne. Die Techniker im Hintergrund, Roland Görisch und Jürgen Block, haben den Saal zu einem gemütlichen Wohnzimmer werden lassen. „Auch die Zusammenarbeit mit der Pächter-Familie Ebert war hervorragend“, so Bandmanager Dirk Tscherner. „Wir, das Keimzeit Akustik Quintett und das Management, freuen uns schon auf die nächsten Konzerte im Januar 2020.“