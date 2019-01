dpa

Berlin (dpa) Wegen wachsender Probleme im öffentlichen Nahverkehr in Berlin will die SPD Aufklärung zur aktuellen Lage der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Die Partei kündigte an, dass BVG-Vorstandschefin Sigrid Nikutta am Dienstag zur Fraktionssitzung (ab 15.00 Uhr) im Abgeordnetenhaus eingeladen sei. Auch Vertreter des Personalrats werden erwartet. Von Personalratseite hieß es vorab, dass fehlende Mitarbeiter ein Problem bei der landeseigenen BVG seien.

Über die Probleme mit vollen Wagen und Ausfällen hatten sich am Wochenende die Koalitionspartner SPD und Grüne heftig gestritten. Die SPD sieht Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos/für die Grünen), aber auch die BVG in der Pflicht. Die Grünen halten dagegen, dass die SPD für die Verkehrspolitik in der Vergangenheit zuständig gewesen war und der Zustand des Nahverkehrs eine Folge davon sei.