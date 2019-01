Drei Jahreszeiten auf der Grünen Woche

Am Mittwoch in Berlin: Phil Hartmann © Foto: Sandra Jütte

Matthias Henke

Altglobsow (MOZ) Am Gemeinschaftsstand des Landkreises Oberhavel auf der Grünen Woche präsentiert sich am Mittwoch neben der Straußenfarm Neulöwenberg auch wieder die Manufaktur Drei Jahreszeiten. Das komplette Inhaber-Trio der Manufaktur wird jedoch nicht präsent sein. Das ist diesmal Aufgabe von Phil Hartmann. Susanne Ludwig und Leo Tiede bleiben jedoch nicht untätig. Sie packen daheim in Altglobsow fleißig Biokisten. Diese Art der Vermarktung regionaler Produkte wollen die Drei in diesem Jahr sogar noch weiter ausbauen, erläuterte Phil Hartmann. Was sie in welcher Menge brauchen, geben die Kunden dabei auf einer Bestellliste an, die wöchentlich per Mail verschickt wird. Danach richtet sich auch der Preis der Kiste. Liefergebühren und einen Mindestbestellwert gibt es hingegen nicht.

Vergangenen Sommer prämierte die Industrie- und Handelskammer Potsdam das Konzept „Frische und regionale Lebensmittel für Touristen im Naturpark Stechlin-Ruppiner Land in Form einer Urlauber-Kiste“ im Rahmen ihres Wettbewerbs „Region Zukunft”. „Das Sortiment ist gewachsen“, so Hartmann weiter. Das Preisgeld habe man reinvestiert. Auch kooperiere man etwa hinsichtlich der Zulieferung von Produkten jetzt etwa mit der Luckenwalder Mühle Steinmeyer und der Biobäckerei Vollkern in der Gemeinde Temnitztal und habe auch die Öffnungszeiten angepasst. Den ganzen Winter ist der Hofladen jetzt donnerstags bis sonnabends von 10 bis 15 Uhr offen. Seit der ersten Stunde wird mit dem Biohof Kepos nebenan gemeinsame Sache gemacht. Aktuell hilft eine Mitarbeiterin des Hofes bei den Drei Jahreszeiten mit, die auch schon seit einem Jahr eine eigene Angestellte beschäftigen, so Hartmann. Noch festzuzurren gelte es das Programm für das neue Jahr. Denn auch mit einigen selbst auf die Beine gestellten Festen will man wieder punkten.

Insgesamt 19 Unternehmen aus dem Landkreis Oberhavel präsentieren sich an den zehn Tagen im Wechsel am Gemeinschaftsstand auf der 84. Internationalen Grünen Woche. Am Brandenburgtag vertraten die Stechliner Bienenzüchter Andrea und Rainer Laux den Landkreis Oberhavel. Gleich sieben Sorten Honig hatten die Beiden mitgebracht.(mhe)