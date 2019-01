Klare Regeln vonnöten

Frankfurt (Oder) (MOZ) Brandenburgs Jäger machen sich zunehmend Sorgen um ihre Hunde. Denn wegen der wachsenden Wolfspopulation werden ihre unverzichtbaren Begleiter immer öfter Opfer des Räubers. Man kennt das Problem bereits aus Skandinavien. Dort wurden in den vergangenen 23 Jahren mehr als 600 Wolfsangriffe auf Hunde registriert; 400 davon endeten für den Hund tödlich.

Inzwischen ist es Jägern in Skandinavien erlaubt, einen Wolf zu töten, wenn er auch nur im Begriff ist, Hunde oder Nutztiere zu attackieren. Vorausgesetzt ein Vergrämen misslingt. Ganz so klar ist die Gesetzeslage in Deutschland nicht. Haus- und Nutztiere gelten im Zusammenhang mit Notwehr als Sache. Deshalb ist es fraglich, ob hiesige Gerichte die Lebensrettung für einen Jagdhund als Notstand anerkennen, der das Töten eines streng geschützten Wildtiers rechtfertigt. Vor diesem Hintergrund ist der Gesetzgeber gefordert, für klare Regeln zu sorgen.