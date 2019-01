MOTHOR BLUENIGHT - Richtig: Gute Musik!

Gabriele Herrmann

Brandenburg (MOZ) Satte Beats, heiße Rhythmen und coole Drinks sorgten schnell für eine ausgelassene Stimmung. Im VW-Autohaus fand die MOTHOR BLUENIGHT statt. Gemeinsam mit dem Turbinenhaus schafften die Autoexperten in der Carl-Reichstein-Str. 35 ein temporäres Heim für Nachtschwärmer. Bis spät in die Nacht hinein wurde in diesem außergewöhnlichen Ambiente, getanzt und fröhlich gefeiert. Dass DJ „Eric Know“ wegen einer Grippe kurzfristig ersetzt werden musste, tat der guten Stimmung keinen Abbruch. Sein DJ- Kollege „Twista“ war mehr als nur Ersatz zumal der angekündigte Saxofonist „Rool“ mit von der Partie war. Er tourte unter anderem mit Rea Garvey, Kelly Rowland, Shaggy und ist festes Band Mitglied der derzeit erfolgreichsten deutschen Künstlerin Helene Fischer. Der Ausnahme-Saxofonist ist nicht nur einer der gefragtesten Live-Musiker in Deutschland, sondern auch als Komponist, Produzent und Arrangeur tätig. Deshalb fanden „Twista“ und „Rool“ schnell zusammen und entwickelten eine besondere akustische Kreation. Die beiden setzten in ihren Sounds und Groove auf Abwechslung und Spontanität, das Ganze in ein leuchtendes Farbenspiel der Lasershow getaucht. Der Anlass für das Ganze: ein Dank an die Kunden für ihr Verständnis während der Umbauzeit und natürlich für ihre Treue. Der umfangreiche Umbau sorgt im VW- Autohaus für mehr Ausstellungsfläche. Der PKW und Nutzfahrverkauf findet nun unter einem Dach statt. Zudem wurden für einen besseren Service die Anzahl der Kundenbüros modernisiert und aufgestockt.