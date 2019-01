Mit dem Boot erkunden

Redaktion

Bellanaleck (MOZ) Irland ist bekannt als einer der natürlichsten und schönsten Flecken Europas für Hausboot-Urlaub. Mit den zwei neuen Liegehäfen Bellanaleck und Carrick-on-Shannon erweitert Locaboat Holidays, einer der führenden Anbieter für Hausbootreisen in Europa, das Angebot im sehr beliebten Revier Nordirlands und ermöglicht nun auch erstmalig Einwegfahrten sowie Routen in neue Regionen.

Vom Hafen in Carrick-on-Shannon aus können Urlauber den Shannon mit seiner wildromantischen Landschaft erkunden. Mit seinen 370 Kilometern, davon knapp 250 schiffbar, ist der Shannon der längste und wasserreichste Fluss Irlands. Er durchquert mehrere Seen und führt durch die einzigartige und idyllische Landschaft Irlands. Mit dem Hausboot erreichen Freizeit-Kapitäne mit Stil und Komfort berühmte und historische Orte wie Clonmacnoise, die einzigartige Klosterruine aus dem sechsten Jahrhundert, oder Boyle mit dem bekannten Lough Key Forest Park.

Der 63 Kilometer lange Shannon-Erne-Kanal verbindet den Fluss mit der reizvollen Seenlandschaft des Lough Erne und macht das Gebiet zu einem Paradies für den Urlaub mit dem Hausboot. Geschmückt mit 34 malerischen Brücken ist er seit einigen Jahren wieder befahrbar und erlaubt die Entdeckung der traumhaftesten Landschaften Nordirlands vom Wasser aus.

In Nordirland, ab dem Hafen Bellanaleck, wartet der Erne mit seinem romantischen Flussverlauf darauf entdeckt zu werden. Enniskillen, nur rund acht Kilometer vom Liegehafen entfernt, ist einen Abstecher wert. Die historische Stadt beeindruckt besonders mit ihrem Schloss aus dem 16. Jahrhundert, malerisch am Ufer des Erne gelegen.

Urlauber, die in den urigen Städten und Dörfern einkehren, erwartet die legendäre Gastfreundschaft der Iren. In den zahlreichen Pubs schlägt ihnen die Geselligkeit und Heiterkeit der Inselbewohner besonders entgegen. Bei authentischer Live-Musik und einem Pint Guinness lässt sich ein Abend auch mal an Land ausklingen, bevor es zurück auf das Hausboot geht.

Locaboat Holidayss verfügt über40 Jahre Erfahrung im Bootstourismus. Das Unternehmen verfügt über 380 Boote und bietet mehr als 200 Reiserouten in Deutschland, Frankreich, Italien, Irland, Holland und Polen. Locaboat Holidays ist der führende Anbieter im Bereich Hausbootverleih ohne Führerschein und hat mit der Pénichette eigens für den Urlaub auf dem Wasser einen eigenen Bootstyp entwickelt.

www.locaboat.com/de.