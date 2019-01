Mann nach Ladendiebstahl verhaftet

HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein 31-jähriger Mann ist am Montag nach einem Ladendiebstahl in Hennigsdorf verhaftet worden.

Er hatte gegen 12 Uhr mit einer Frau in einer Drogerie am Havelplatz versucht, einen Lippenstift und Babynahrung zu stehlen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen der Staatsanwaltschaft Potsdam vorlag. Da er die geforderten 900 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er für die Dauer von 60 Tagen in die Justivollzugsanstalt Brandenburg gebracht. Gegen beide Personen wurde jeweils eine Anzeige wegen Ladendiebstahl gefertigt.