Tilman Trebs

Glienicke (MOZ) Ein 70 Jahre alter Autofahrer hat am Montagabend unter Alkoholeinfluss einen schweren Unfall auf der B 96 in Glienicke verursacht.

Nach Angaben der Polizei hatte der Mann beim Abbiegen von der Oranienburger Chaussee (B 96) in die Hauptstraße die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet und prallte so sehr gegen deren Fahrzeug, dass es auf den Bürgersteig geschoben wurde. Der Unfallverursacher musste ins Krankenhaus gebracht werden, die Autofahrerin blieb unverletzt. Den Sachschaden gab die Polizei am Dienstag mit rund 5 000 Euro an.