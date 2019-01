Mit Schlagring verletzt

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Beim Gerangel mit zwei Einkaufswagen in einem Geschäft am Havelplatz hat ein 36-Jähriger am Freitagmittag plötzlich einen Schlagring gezogen und damit den 56-jährigen Kontrahenten so sehr verletzt, dass dieser per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Täter flüchtete zunächst. Dank Zeugenaussagen konnte die Polizei seinen Namen ermitteln, traf ihn aber in seiner Wohnung nicht an. Später stellte er sich aber auf dem Polizeirevier und gab den Schlagring ab. Als der Mann durchsucht wurde, tauchte eine geringe Menge Cannabis auf. Gegen ihn wird unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.