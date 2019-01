Mathilda und Noah beliebteste Namen

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Zum 31. Dezember 2018 wohnten 44.324 Menschen in Falkensee. Das sind 307 Menschen mehr als zum Stichtag 2017. Das Licht der Welt erblickten im Jahr 2018 ganze 298 kleine Falkenseerinnen und Falkenseer, darunter 165 Jungs und 133 Mädels, wie die Stadtverwaltung mitteilte.

Die Stadt führt auch eine Namensstatistik der Neubürger. Diese wurde im vergangenen Jahr von Mathilda und Noah angeführt. So würden fünf Mädchen den klassischen Namen tragen, allerdings drei mit „h“ und zwei ohne in der Mitte. Gleich sechs Jungs werden mit dem Namen Noah durch das Leben gehen.

Bei den Mädchen folgen Charlotte, Emilia und Johanna mit je vier Nennungen auf Platz zwei. Danach teilen sich Ella, Mara, Emma und Mia Platz drei mit auch jeweils drei Nennungen.

Paul folgte bei den Jungen nach Noah auf Platz zwei, er wurde fünfmal vergeben. Vier Falkenseer Junges hören auf Felix, der Name belegt somit Platz drei in der Rangfolge.

Damit zeichnete sich, wie in den Vorjahren auch, der Trend zu kurzen, klassischen Namen ab. Nur wenige Doppelnamen seien in Falkensee vergeben worden. Es befanden sich aber durchaus auch außergewöhnliche Namen in der Liste. So gibt es Kinder mit den Namen Frido, Progress, Lieke oder Philina.