Startschuss für Erhalt der Ziegelei

Brian Kehnscherper

Seebeck (MOZ) Der Grundstücksbesitzer Heinz-Jürgen Hartmann möchte die alte Ziegelei bei Seebeck wieder mit Leben füllen. Nun haben er und die von ihm beauftragten Architekten erste Pläne vorgestellt. Für Hartmann ist es der Startschuss für sein Projekt.

Hartmann gehören insgesamt 15 Hektar rund um die einstige Ziegelei am Ufer des Vielitzsees. In einem ersten Schritt möchte der Kaufmann das einzig erhaltene Gebäude des historischen Ensembles sanieren: das alte Maschinenhaus. „Im Moment geht es mir darum, diese Architektur zu retten, bevor sie unrettbar geworden ist“, sagt der aus der Altmark stammende Hartmann. In dem Gebäude sollen Wohnungen entstehen. Der Ruheständler selbst möchte in dem Objekt leben. Er hält es für realistisch, dass dies bereits in zwei bis drei Jahren möglich ist.

Hartmann lebt seit 2002 mit seiner Frau in Seebeck. Sein Traum ist es, seinem Sohn auf dem Ziegeleigelände die Voraussetzungen zu schaffen, dass dieser hierherziehen kann. „Er ist Biobauer in Nordrhein Westfalen“, so der 65-Jährige. Derzeit sei es für den Filius aber nicht attraktiv, seinem Gewerbe in Seebeck nachzugehen. Heinz-Jürgen Hartmann schwebt eine Gemeinschaft von mehreren Biobauern auf dem Gelände vor. Eine Idee ist es zudem, die freigelegten Fundamente des Ringofens an der Südseite des Maschinenhauses mitzunutzen. „Die Strukturen sollen erhalten bleiben. Man könnte entlang der Fundamente einen Garten anlegen. Aber das ist noch nicht entschieden.“ Auch Naturpädagogik hält er auf dem Gelände für denkbar, beispielsweise in Zusammenarbeit mit einem sozialen Träger wie dem christlichen Kinder- und Jugendwerk „Die Arche“. Welche dieser Ideen tatsächlich realisiert werden, wird sich zeigen. Hartmann möchte das Projekt etappenweise voranbringen. „Vieles sind noch Gedankenspiele“, so der Unternehmer.

Am Donnerstag präsentierte ein von ihm beauftragtes Architektur-Büro die ersten Pläne mit Aussichten auf denkbare Entwicklungen auf dem Areal in der Gemeindevertretersitzung von Vielitzsee. Da die Ziegelei im Außenbereich liegt, sind die Möglichkeiten für eine Entwicklung des Grundstücks begrenzt. Nach einem Besuch der Baubehörde des Kreises halten es die Architekten aber für denkbar, dass das Maschinenhaus als erhaltenswerte Bausubstanz gewertet wird und deshalb saniert werden darf. Der Flächennutzungsplan sieht für das Gebiet eine Sondernutzung zu Therapiezwecken vor. „Für das Maschinenhaus kann die Nutzung planungsrechtlich ermöglicht werden“, so der Ingenieur Stefan Zappe. Er präsentierte den Gemeindevertretern Varianten für einen Ausbau in drei unterschiedlichen Größen.

„Ein zweiter Schritt wäre, Planungsrecht für das ganze Gelände zu schaffen“, so der Architekt. „Dafür wäre eine Entscheidung der Gemeinde nötig, den Flächennutzungsplan anzupassen und den ganzen Prozess loszutreten“, sagte er weiter. Die Gemeinde möchte nun abwarten, wie die weiteren Schritte von Heinz-Jürgen Hartmann aussehen.