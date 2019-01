Schau zeigt Schicksal von Insassen des Militärgefängnisses

dpa

Potsdam (dpa) Eine neue Ausstellung im ehemaligen sowjetischen Militärgefängnis in Potsdam beleuchtet das weitere Schicksal deutscher Häftlinge in sowjetischen Arbeitslagern. Unter dem Titel „Verurteilt. Verschleppt. Verschwiegen“ sind von Mittwoch an auch anhand persönlicher Erinnerungsstücke die Geschichten von Männern und Frauen zu verfolgen, die in den Nachkriegsjahren etwa wegen Kriegsverbrechen, antisowjetischer Propaganda oder Spionage in dem Gefängnis inhaftiert und von einem Militärgericht zu langjähriger Lagerhaft oder zum Tod verurteilt wurden.

Darunter waren auch zahlreiche Unschuldige, erläuterte die kommissarische Leiterin der Gedenkstätte, Maria Schultz am Dienstag bei einer Vorbesichtigung. Insgesamt rund tausend Menschen seien von 1945 an bis zum Abzug der sowjetischen Truppen 1994 in dem Gefängnis an der Leistikowstraße inhaftiert worden, sagte Schultz. Anfangs auch mehrere Hundert Deutsche, von denen mehr als hundert zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden.

Von Mitte der 1950er Jahre an wurden in dem Gefängnis Militärangehörige wegen Dienstvergehen oder krimineller Delikte in Haft genommen.

Zu sehen ist in der Schau etwa die Wattejacke des Verurteilten Johann Urwich, der im sowjetischen Straflager Workuta nördlich des Polarkreises im Sommer 1953 einen Gefangenen-Aufstand mit angeführt hatte. Dazu ein in der Jacke verstecktes heimliches Schreiben, auf dem Urwich Namen von Mitgefangenen notiert hatte, um diese nach seiner Entlassung zwei Jahre später an den Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes oder Angehörige weiterzugeben. Oder der Koffer des Workuta-Häftlings Karl Häberlein, in dem dieser nach seiner Freilassung seine Habseligkeiten nach Deutschland mitbrachte.

Gezeigt werden auch ein selbstgestaltetes Buch mit deutschen Weihnachtsliedern und eine selbstgemalte Weihnachtskarte, die Johannes Oesterhelt 1953 seiner Verlobten vom Männer- in das Frauenlager schmuggeln ließ. Und ein gemaltes Bild des Polarhimmels über Workuta, das ein Häftling mit in die Heimat brachte. „Solche persönlichen Dinge waren für die ehemaligen Häftlinge ihr ganzes Leben lang als Erinnerungsstücke enorm wichtig“, erläuterte Schultz. Diese wurden von den Betroffenen selbst oder ihren Angehörigen später an die Gedenkstätte übergeben.

Nach Angaben von Schultz wurden in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone in den ersten zehn Jahren nach Kriegsende rund 35 000 deutsche Zivilisten inhaftiert und etwa 3500 von ihnen hingerichtet. Erste Freilassungen habe es nach Stalins Tod 1953 gegeben, dann wurden die weiteren Überlebenden der Lager nach dem Moskau-Besuch von Bundeskanzler Konrad Adenauer (CDU) Anfang 1956 zurück in die Bundesrepublik und in die DDR gebracht. In der DDR durften die ehemaligen Gefangenen bis zur Wende nicht über ihre Zeit in den Lagern reden. Dies wurde von der Staatssicherheit überwacht.

„Diese Ausstellung ist die erste, die über den Haftort Leistikowstraße hinausreicht“, berichtete Schultz. Das erforderliche Geld in Höhe von 70 000 Euro wurde im vergangenen Jahr von Land und Bund bewilligt. In einem weiteren Projekt mit Mitteln in Höhe von 60 000 Euro soll nun die Geschichte der Widerstandsgruppen erforscht werden, deren Mitglieder im Militärgefängnis eingesperrt worden waren.