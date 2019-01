Rot-Rot und Grüne einigen sich auf Parität von Wahllisten

dpa

Potsdam (dpa) SPD und Linke im Brandenburger Landtag wollen 100 Jahre nach Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland die abwechselnde Besetzung von Frauen und Männern auf Listenplätzen der Parteien einführen.

Damit nehmen sie eine Initiative der Grünen auf, die an einigen Stellen geändert werden soll. „Wir haben hier eine Vorreiterrolle eingenommen“, sagte SPD-Fraktionschef Mike Bischoff am Dienstag nach einer Fraktionssitzung in Potsdam. Der Landtag werde darüber nächste Woche beraten. Für alle Parteien soll es nach Angaben der SPD-Innenpolitikerin Klara Geywitz grundsätzlich quotierte Landeslisten geben, bei denen sich Männer und Frauen abwechseln müssen. Eine Ausnahme soll es etwa für die Frauenpartei geben.

Im Gegensatz zum Gesetzentwurf der Grünen soll es keine Parität bei den Direktkandidaten geben und die Zahl der 44 Wahlkreise soll nicht halbiert werden. Die Grünen kündigten an, sie wollten der Beschlussempfehlung dennoch zustimmen. Die AfD hatte ein Gutachten des Parlamentarischen Beratungsdienstes anfertigen lassen, das die Gesetzesinitiative der Grünen nicht als mit dem Grundgesetz vereinbar einstufte. Die SPD-Fraktion macht jedoch keine rechtlichen Bedenken aus: „Die Verfassung muss aus unserer Sicht nicht geändert werden“, sagte Geywitz.