Unternehmer sorgt für Fontanerausch

Ingmar Höfgen

Berlin/Neuruppin Ob Fontane Alkohol trank oder sich gern berauschte, ist Nicht-Experten unbekannt. Aber das Jahr seines 200. Geburtstages macht es möglich, etwas Berauschendes mit seinem Namen zu sich zu nehmen, das nicht seine Literatur ist. Der Neuruppiner Sven Stirnemann, erfahren in der Produktion von Hochprozentigem, hat am gestrigen Brandenburgtag auf der 84. Internationalen Grünen Woche in Berlin seine Fontane-Pralinen vorgestellt, die es in zwei unterschiedlichen Verpackungs-Größen gibt. Einige sind mit Weinbrand, Cointreau und Bourbon-Cassis gefüllt, die meisten allerdings alkoholfrei. Ebenfalls neu ist handgeschöpfte Vollmilch- und Zartbitter-Schokolade im Namen Fontanes – beide Leckereien ziert übrigens das Fontane-Denkmal, das Stirnemann dafür extra hat malen lassen. Einziger kleiner Wermutstropfen: Die Pralinen enthalten nicht jene Neuruppiner Spezialitäten, die Stirnemann selbst braut – das will er aber bald nachholen. Entstanden sind die süßen Verführungen übrigens in einer Manufaktur in Wiesbaden, mit der er schon lange zusammenarbeitet. In Brandenburg habe er leider keinen Pralinenproduzenten gefunden, sagte Stirnemann.(ih)