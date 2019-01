Bernhardt Rengert

Havelland Es war ein eher unrühmliches Ende, als Friedrich de la Motte Fouqué – erst 66-jährig – am 23. Januar 1843 in Berlin das Zeitliche segnete. Er war wohl nicht mehr ganz nüchtern und bald nach einem nächtlichen Sturz von der Treppe in seiner Wohnung verschieden. Bis dahin aber hatte der romantische Dichter nicht nur viel geschrieben, sondern auch ein bewegtes Leben. So bewegt, dass er es selbst in mindestens einem autobiografischen Versuch und nicht weniger als zwei Autobiografien glaubte, für seine Leser und zukünftige Generationen festhalten zu müssen.

Das „Göthe und einer seiner Bewundrer“ genannte Stück Lebensgeschichte und die als zweite „Lebensgeschichte des Baron Friedrich de la Motte Fouqué“ betitelte Biografie erschienen tatsächlich noch zu seinen Lebzeiten und fast zeitgleich 1840 in Berlin und Halle. Die Erste, schon am 30. Oktober 1828 in Nennhausen vollendet, der er sinniger Weise den Titel „Eines Dichters Halbjahrhundert“ gegeben hatte, blieb dagegen lange ungedruckt. Erst 1930 fand sich ein mutiger Verleger, dem das Manuskript und eine Reihe von Handschriften und Briefen des Dichters in einem „kleinen Antiquariat zu Dresden“ in die Hände gelangt waren.

Als „Bremer Liebhaber-Druck Nr. 3“ und mit Versen des gebürtigen Bremers Rudolf Alexander Schröder (1878-1962) eingeleitet, die bis heute noch nicht in dessen lyrischem Oeuvre erschienen sind, veröffentlichte Hans Kasten schließlich Fouqués erste Biografie. In einer Miniauflage von nur 500 Stück, von denen noch eine Vorzugsausgabe von 50 Stück auf handgeschöpftem Pergament gedruckt und durchnummeriert wurde. Den Portrait-Druck nach dem bekannten Fleischmann-Stich besorgte Martin Paul Müller von der Künstlerpresse Worpswede. Gesetzt war dieser Druck seinerzeit in Unger-Fraktur.

Der Wert dieser ohnehin schon wertigen Veröffentlichung stieg durch die Zeitumstände dann fast ins Unermessliche. Denn im Erscheinungsjahr war die Nachfrage eher bescheiden, zudem wurde die Restauflage des Bremer Schlüssel-Verlages dann auch noch bei einem Brand 1943 fast vollständig vernichtet. Im Dezember 1948 wusste Hans Kasten einem Studenten schließlich zu berichten, dass er selbst nur noch zwei Exemplare besitze, eines auf Pergament und eines auf normalem Druckpapier.

Interessant ist aber auch, was der Verleger damals über den Verbleib der Originalschriften schrieb. Da hieß es nämlich: „Bei der Auktion meines gesamten Bücher- und Autographen-Besitzes 1940 sollen die Briefe und Manuskripte von Fouqué in den Besitz des Märkischen Museums, Berlin, für etwa 100 Mark übergegangen sein …“ - Wieder aufgetaucht sind sie bis heute noch nicht!

Immerhin aber ist dem Georg-Olms-Verlag, der sich schon seit Jahrzehnten auch der schrittweisen Veröffentlichung des fouqéschen Lebenswerks verschrieben hat, zu verdanken, dass diese Biografie wieder zugänglich ist. Als Band 19 erschienen erst im vergangenen Jahr die autobiographischen Arbeiten in der Reihe „Ausgewählte Dramen und Epen“. Eine gewisse Dramatik lässt sich ja zumindest verlagsgeschichtlich dem (noch) verschollenen Fouqué-Manuskript nicht absprechen. Inhaltlich hingegen ist die auf dem Höhepunkt seiner Anerkennung als Dichter verfasste Biografie von 1828 aufgrund ihrer Privatheit fast besser lesbar als die eher verbitterte und inhaltlich unausgewogene des fast Vergessenen von 1840.

Wirklich gut sind sie beide nicht, da hat uns Fouqué durchaus bessere Werke – und bei weitem nicht nur die „Undine“ – hinterlassen!