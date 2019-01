Kästner-Grundschüler fahren zur BraLa

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) Die Klasse 5a der Erich-Kästner-Grundschule kann jubeln! Die Falkenseer wurden am Montag auf der Grünen Woche als erste aus dem Lostopf gezogen und gewannen eine Klassenfahrt zur Schüler-BraLa am 9. Mai. Insgesamt hatten sich 128 Schulklassen an dem Landeswettbewerb der Initiative LandAktiv beteiligt, 69 von ihnen hatten 18 oder mehr richtige Antworten und waren mit den Kästner-Schülern im Lostopf gelandet.

Der Wettbewerb „Landwirtschaft und ländlicher Raum“ wurde bereits zum 14. Mal durchgeführt. Er soll bei Schülern und Schülerinnen das Interesse am Leben auf dem Land wecken und ihnen moderne Landwirtschaft näher bringen. Die Kinder mussten insgesamt 20 Fragen beantworten, bei denen die Antworten oftmals mit Entdecker- oder Forschergeist zu suchen waren. Hilfsmittel, wie Eltern, Großeltern, das Internet oder der landwirtschaftliche Betrieb um die Ecke waren erlaubt. Unter anderem mussten die Kinder in Erfahrung bringen, wann Kartoffeln gelegt werden, in welchem Alter Kiefern geschlagen werden oder welche Wohlfühltemperatur Rinder haben.

Den zweiten Platz belegte eine Grundschule aus Halbe, sie geht auf Exkursion auf einen landwirtschaftlichen Betrieb. Über Lernmittel kann sich derweil eine Grundschule aus Blankenfelde freuen. Auf die Plätze vier bis zehn wartet ein Klassenfrühstück.