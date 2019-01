Weidezaun mitgerissen

MOZ

Möbiskruge (MOZ) Einen Weidezaun hat ein unbekanntes Fahrzeug zwischen Diehlo und Möbiskruge beschädigt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde sie am Montag über den Zwischenfall informiert. Unbekannte sollen von der Senke aus das Feld in Richtung Lawitz befahren haben. Dabei wurde ein Stück Weidezaun mehrere Meter mitgeschleift und beschädigt. Auf Höhe der Motocross-strecke blieb der kaputte Teil des Zaunes liegen. Das nicht identifizierte Fahrzeug aber setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizeidirektion Ost auf ungefähr 1000 Euro.

Hinweise zu dem Fahrzeug oder aber dem unbekannten Fahrer an die Polizei unter Tel. 03364.4250