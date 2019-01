Janet Neiser

Wellmitz (MOZ) In Wellmitz ist eine neue Ortsgruppe der Kinder- und Jugendfeuerwehr gegründet worden, erklärte Amtswehrführer David Schulz. Dort sind aktuell sechs Kinder und fünf Jugendliche organisiert. Der erste Dienst der Gruppe fand am Wochenende statt. Die erste Kinderfeuerwehr der Region wurde im Jahr 2014 in Neuzelle gegründet. Antragsformulare gibt es auf der Internetseite des Amtes.