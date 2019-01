René Wernitz

Rathenow (MOZ) Bei „Family Fitness“ in der Milower Straße 7 finden am Sonntag, 27. Januar, und am 10. Februar, jeweils von 10.00 bis 12.00 Uhr, Workshops für den Tanz-Flashmob am 14. Februar (ab 18.00 Uhr) auf dem Märkischen Platz in Rathenow statt. Mitmachen können Frauen und Männer. Die Choreografie wird in den Workshops vermittelt. Getanzt wird im Rahmen der erneuten weltweiten Aktion „One Billion Rising“ gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.