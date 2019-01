Bevölkerung wuchs durch Zuzug

René Wernitz

Havelland (MOZ) Manche Meldeämter im Landkreis benötigen zur Übermittlung einer gewissen Zahl anscheinend etwas mehr Zeit. Die Gesamtbevölkerungszahl zum Stand 31. Dezember 2018 ist daher noch nicht ermittelt. Laut Kreisverwaltung am Montag soll sie aber noch vor Ablauf des Januars vorliegen.

Es ist eine mit Spannung erwartete Zahl. Die Kreisverwaltung erhebt sie seit dem Vorjahr in Eigenregie durch Abfrage in den Kommunen. Zum 31. Dezember 2017 lag sie bei 162.166 und damit nicht unerheblich über dem, was das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg (AfS) für das Havelland veröffentlichte. Da war von 160.710 die Rede. Gewiss ist bereits, dass die Einwohnerzahl weiter gewachsen sein dürfte. Denn zum Juni 2018 wurde der AfS-Wert 161.377 für den Landkreis in Umlauf gebracht. Das sind also 667 mehr als ein halbes Jahr zuvor, aber vermutlich wieder etwa 1.500 zu wenig. Mit der neuen Zahl ließe sich belegen, ob die Verwaltung mit der eigenen Prognose nicht ganz daneben liegt. Diese spricht von bis zu 170.000 Havelländern bis zum Jahr 2030.

Das vom AfS ermittelte havelländische Bevölkerungswachstum im ersten Halbjahr 2018 geht weniger auf den Saldo von Geburten und Sterbefällen zurück. Den 562 neugeborenen Havelländern stehen 1.015 Verstorbene in dem genannten Zeitraum gegenüber. Das Plus im Landkreis resultiert also im Grunde aus Zuwanderung, die den Sterbeüberschuss mehr als wettmacht.