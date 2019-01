Brandenburg fordert weitgehenden Erhalt der EU-Förderung

dpa

Potsdam (dpa) Die Brandenburger Landesregierung fordert auch nach dem möglichen Brexit einen weitgehenden Erhalt der EU-Förderung für strukturschwache Regionen.

Brandenburg habe seit 1991 fast 10 Milliarden Euro etwa für Maßnahmen in der Landwirtschaft, Straßen- und Städtebau und Wirtschaftsförderung erhalten, sagte Europaminister Stefan Ludwig (Linke) am Dienstag nach der Kabinettssitzung in Potsdam. In der laufenden Periode kämen bis Ende 2020 noch einmal 2,3 Milliarden Euro hinzu. „Nach den großen wirtschaftlichen Einbrüchen Anfang der 90er Jahre haben die EU-Mittel maßgeblich dazu beigetragen, Brandenburg zu stabilisieren“, betonte Ludwig.

In der kommenden Förderperiode der Jahre 2021 bis 2027 dürfe es nicht zu einer drastischen Kürzung bei den EU-Fonds kommen, mahnte Ludwig. Dies bedeute, dass maximal eine Kürzung um 10 Prozent akzeptabel sei. Die von der EU-Kommission vorgeschlagene Absenkung um 25 bis zu mehr als 30 Prozentpunkten würde die etablierten Fördersysteme gefährden, warnte der Minister. Daher werde sich Brandenburg in den kommenden Verhandlungen mit den anderen Ländern, dem Bund und den EU-Staaten für einen weitgehenden Erhalt der Fördertöpfe stark machen.