DPA

Stuttgart (dpa) Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart leiht den Mittelfeldspieler Ebenezer Ofori weiterhin an New York City FC aus. Der Leihvertrag mit dem Club aus der Major League Soccer (MLS) sei bis zum Ende dieses Jahres verlängert worden, teilte der VfB mit.

Ofori war im Januar 2017 vom schwedischen Verein AIK Solna zum damaligen Zweitligisten gekommen. Im Februar 2018 hatten die Stuttgarter den 23-jährigen Ghanaer erstmals an New York City FC ausgeliehen. Für den Club bestritt er bisher 28 Partien in der MLS.