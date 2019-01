Kostengünstiger in Optikpark, Schwimmhalle und Co.

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Nur noch sieben Tage Schule, dann ist das erste Halbjahr des Schuljahres wieder geschafft. Aber was anstellen mit der Freizeit in den Tagen vom 2. bis 10. Februar? Hausaufgaben machen, Zimmer aufräumen und anderes Alltägliches steht sicher ganz hinten auf der To-Do-Liste von Schülern. Vorne könnten Sport, Kultur und Spiel stehen.

Rechtzeitig vor den ersten Ferien des Kalenderjahres legten Optikpark, Schwimmhalle und Co. ihren Ferienpass zum dritten Mal auf. „Drei Mal können Inhaber des Ferienpasses in den Ferien uns mit einer Ersparnis von je 1,50 Euro besuchen“, sagt Günter Rall, Chef der Rathenower Wärmeversorgung, die die Schwimmhalle in der Kreisstadt betreibt. Einfach ein paar Bahnen können so gezogen oder die Rutsche ausgetestet werden.

Fünf Einrichtungen der Region beteiligen sich an dem Pass, der gegen eine Schutzgebühr von zwei Euro dort erhältlich ist. Die Anbieter sind neben Optikpark und Schwimmhalle, der Kolonistenhof in Großderschau, das Spielzeugmuseum in Kleßen sowie das Lilienthal-Centrum in Stölln. Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger lobt den Ferienpass als einen guten Baustein für die sinnvolle Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen. Daher ist dieser Pass auch beim Bürgerservice im Rathaus zu haben. Ebenso vertreibt das Freizeithaus Mühle die Pässe, für deren Angebotsspektrum im Pass selbst erstmals geworben wird.

Der Ferienpass kann bereits erworben werden und behält für alle Ferien dieses Jahres seine Gültigkeit. In den schulfreien Tagen des Winter stehen freilich nur zwei der fünf Einrichtungen den jungen Leute zur Verfügung. Denn Spielzeugmuseum, Lilienthal-Centrum und Optikpark haben dann noch nicht ihre Besuchssaison eröffnet. Möchte man sich derweil im Kolonistenhof über die Geschichte des Ortes und die Ansiedlung von Kolonisten durch Friedrich Wilhelm I. informieren, ist dies dienstags bis freitags, 8.00 bis 16.00 Uhr, möglich. Die Schwimmhalle ist montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet sowie an Wochenenden von 9.30 Uhr bis 19.00 Uhr

„Nutzt man alle Angebote der Einrichtungen drei Mal, kann man insgesamt 22,50 Euro sparen“, sagt die neue Geschäftsführerin der Optikpark Rathenow GmbH, Kathrin Fredrich.