dpa

Berlin (dpa) Fahrgäste in Berlin müssen wohl noch eine Weile mit übervollen Zügen zu Stoßzeiten leben. Die Vorstandschefin der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Sigrid Nikutta, nannte einen Mangel an Fahrzeugen und Personal bei steigender Fahrgastzahl und dichterem Straßenverkehr als Gründe für die Probleme auf manchen Linien. Vor Auftritten bei den Abgeordnetenhausfraktionen von SPD und Grünen verteidigte sie sich am Dienstag gegen Kritik an der Leistung der BVG.

Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit seien nicht so schlecht, wie es manchmal dargestellt werde, sagte Nikutta. Bei den Investitionen in neue Busse, Trams und U-Bahnen sei man auf einem guten Weg. Die meisten neuen Fahrzeuge würden aber erst in einigen Jahren geliefert. Im vergangenen Jahr waren nach BVG-Angaben 98,4 Prozent der U-Bahnen pünktlich, 0,4 Prozentpunkte weniger als 2017. Auch bei der Straßenbahn und beim Omnibus ging die Pünktlichkeitsquote zurück.