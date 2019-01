„Im Havelland zu Hause“

Simone Weber

Havelland Die SPD hat den Anspruch, wieder stärkste Fraktion im Landkreis Havelland zu werden. Gegenwärtig liegt sie mit der CDU (jeweils 15 Sitze) gleichauf. Am 26. Mai sind Kommunalwahlen, auch die Sitzverteilung in dieser Volksvertretung wird neu bestimmt. Für die vier Wahlkreise im Havelland stellten die Delegierten der SPD die Kandidatenlisten am Samstag in Nauen auf. Bis zu 21 ehrenamtliche Sozialdemokraten stehen je Wahlkreis auf dem Stimmzettel.

„Die Umfrageergebnisse für die SPD auf Bundesebene sind mit derzeit 15 Prozent bitter. Grüne und AfD liegen noch vor uns. Das ist auch eine Folge der Politik der zurückliegenden Jahre. Es wurde nicht entsprechend auf die Probleme der Menschen reagiert“, sagte Unterbezirksvorsitzender Martin Gorholt in seiner Begrüßungsrede. „Auch im Havelland wurden Fehler gemacht. Aber wir können hoffnungsvoll in die anstehenden Wahlen gehen. Bei Umfragen in Brandenburg liegt die SPD bei 20 Prozent. Auch im Havelland haben wir gute Chancen und gutes Potential.“

Von den derzeitigen Mitgliedern der SPD-Fraktion im Kreistag kandidieren nur zwei Osthavelländer nicht wieder für den neuen Kreistag. Darunter Kreistagsvorsitzende Manuela Vollbrecht. Im Wahlkreis 1 (Städte Rathenow und Premnitz, Gemeinde Milower Land) wurde die Premnitzerin Christine Milde als Spitzenkandidatin gewählt. Hier kandidiert auch wieder der Ortsvereinschef der SPD in Rathenow/Westhavelland, Hartmut Rubach. Erstmals hat sich Gerhard Göschel aufstellen lassen. „Die politischen Themen oder Spitzenpolitiker in einer Partei werden wohl nie zu 100 Prozent mit den jeweiligen eigenen Ideen übereinstimmen“, so der Galmer Künstler, der 2017 in die SPD eintrat. „Für mich ist die Mitgliedschaft in einer Partei der Ausdruck einer grundlegenden politischen Haltung.“

Im Wahlkreis 2 (Ämter Rhinow, Friesack und Nennhausen, Städte Nauen und Ketzin) geht die SPD mit dem Rhinower Bürgermeister Stefan Schneider auf Platz 1 in den Wahlkampf.

„Im Wahlkampf zu Kommunal- und Landtagswahl müssen wir uns von der Bundespolitik abheben“, so Gorholt. „Das heißt nicht abgrenzen, sondern ein eigenes Profil entwickeln.“ Dazu hat der Unterbezirksvorstand bereits im Frühjahr 2018 erste Themen zusammengestellt und nach erster Lesung im Sommer an die Mitglieder verschickt. Bei Diskussionsveranstaltungen in den Ortsvereinen wurden durch die Mitglieder um die 50 Änderungen und Vorschläge gemacht, die Eingang in das „Arbeitsprogramm“ zur Kreistagswahl fanden.

Auf rund 45 Seiten stellt die hiesige SPD unter dem Titel „Im Havelland zu Hause“ zwölf Themen in den Vordergrund. Dazu zählen gute und gut bezahlte Arbeit für alle sowie bezahlbares Wohnen auf Grund des stärkeren Zuzugs aus Berlin ins Havelland.