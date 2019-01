Grüne Wand zielt super ins gelbe Zentrum

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Nicht weniger als 50 Goldmedaillen sind am Wochenende bei den Hallen-Landesmeisterschaften der Bogenschützen vergeben worden. Genau ein Fünftel davon musste keine weite Heimreise antreten, denn Aktive der gastgebenden SSV PCK gewannen zehn Meistertitel und stellten den erfolgreichsten Verein.

Wo eigentlich gelbe Tennisbälle fliegen, bekam diesmal ein anderes Gelb eine große Bedeutung: Erstmals wurde nämlich eine Bogensport-Meisterschaft in der SSV-Tennishalle Breite Allee ausgetragen – und bei dieser galt es nun mal, möglichst die gelbgefärbten Scheiben-Mittelpunkte anzuvisieren. Am Ende standen 104 Namen in den Wettkampfprotokollen, was für die Oderstädter natürlich bedeutete, neben dem eigenen aktiven Wettbewerb noch einen großen organisatorischen Aufwand zu bewerkstelligen. Das gelang.

Die Meisterschaft war höchst abwechslungsreich: Mit nicht weniger als fünf verschiedenen Bogenarten – Recurve und Compound sowie Jagd-, Blank- und Langbogen – traten die Aktiven an. So gab es am Ende 50 Meister zu feiern, vier davon in der Teamwertung (nur beim Blankbogen gab es eine solche Entscheidung nicht). Wie bunt gemischt das Feld war, zeigt allein der Fakt, dass die Titelgewinner aus 15 verschiedenen Vereinen kamen: An der Spitze lag SSV PCK Schwedt mit zehnmal Gold (zudem achtmal 2. und zweimal 3.), es folgten Müllroser SGi und TSV Lindenberg (je 8).

Goldplaketten lagen am Ende auch im Gepäck zweier weiterer uckermärkischer Vereine: Die Schützengilde Templin, spe-­zialisiert vor allem auf Jagd- und Langbogen-Konkurrenzen, stellte vier neue Meister, der Schmöllner SV deren drei. Zudem siegten: Pneumant Fürstenwalde und TSG Lübbenau (je dreimal), Bogencentrum Cottbus-Briesen, Grün-Weiß Finsterwalde, Schaftspalter e. V. Berlin (je 2) sowie Werderaner Bogenschützen, KSC Strausberg, BSC Hohen Neuendorf, Einheit Zepernick und BauUnion Berlin (je 1). Mannschaftssiege gingen an Müllrose I (Recurve), Lindenberg (Compound), Templin (Lang) und SSV PCK (Jagd).

Die Bandbreite der Schwedter Titelträger erstreckte sich erneut über (fast) alle Bogenarten. Gold mit dem olympischen Recurvebogen holten der Jüngste im Team, U-10-Schütze Lukas Koch, und Andreas Gdanitz, mit 66 Jahren der älteste Oderstadt-Recurveschütze. Gdanitz schickte sich zudem an, mit dem Jagdbogen im zweiten Durchgang der Meisterschaft erneut nach Gold zu greifen – es wurde schließlich Silber. Zu Meisterehren für die erfolgsverwöhnten Schwedter kamen die Jagdbogencrew Ronny Steinkraus (Herren), Lisa Flanz (Damen), Jacqueline Fredrich (Ü 40), Uwe Neugebauer-Wallura (Ü 45) sowie das Jagdbogenteam in der Besetzung Flanz/Fredrich/Neugebauer-Wallura. Die Blankbogenschützen Heiko Poppe (Ü 50) und Jenny Zecha (Damen) holten genauso Gold wie die Compoundschützin Gisela Neumann (Ü 60).

Abschließend noch ein Blick auf die Gesamt-Statistik: Jeder Teilnehmer hatte auf 18 Meter entfernte Scheiben 60 Pfeile abzuschießen, wodurch also eine Maximal-Ringzahl von 600 möglich war. Diesem Optimalwert am nächsten kam Herren-Compoundschütze Lars Klingner, der 44-mal die „10“ und 16-mal die „9“ traf, und damit 584 Ringe im Protokoll zu stehen hatte. Für die höchste Schwedter Ringzahl sorgte der Vizemeister in der gleichen Konkurrenz, Steffen Gryminski (554). Die Deutsche-Rekord-Schützin Monika Lenz (Jagd) fehlte beim Championat.