Zu deutliche Niederlage

Bert Körber

Neustrelitz Die Volleyballer der TSGL Schöneiche haben das Verfolgerduell der Dritten Liga Nord beim PSV Neustrelitz deutlich, aber letztlich doch recht unglücklich mit 0:3 (25:27, 16:25, 24:26) verloren.

Durch diese Niederlage ist die Mannschaft von Trainer Jürgen Treppner zwar auf Rang 5 zurückgefallen, der Rückstand auf Spitzenreiter VC OlympiaBerlin II beträgt aber weiter nur drei Zähler, da die jungen Hauptstädter (0:3 beim TKC Wriezen) und auch Herbstmeister SC Potsdam (1:3 daheim gegen den VfL Pinneberg) ihre Spiele ebenfalls verloren.

Die Partie im NeustrelitzerHexenkessel und selbsternannten „Volleyball-Tempel“ begann vor knapp 400 frenetischen Zuschauern, darunter auch gut 20 lautstarke Schöneicher, zunächst mit einem souveränen und unbeeindruckten Auftritt der Gäste.

Angeführt von Kapitän Lucas Grofe und dem erfahrenen Zuspieler Marcus Steck, der nach der Partie von PSV-Trainer Dirk Heß zum wertvollsten Spieler (MVP) seines Teams ernannt wurde, zog die TSGL bis zur Mitte des ersten Satzes bis auf fünf Punkte davon und hatte die sichtbar sehr nervös agierenden Hausherren – vor einer Woche noch mit 0:3 bei den Berliner Preußen-Volleys unter die Räder gekommen – relativ gut im Griff. Anschließend wurden die Gäste aber durch mehrere offensichtliche Fehlentscheidungen des nahezu über die gesamte Spielzeit augenscheinlich überforderten Schiedsgerichts aus dem Tritt gebracht und gaben den Satz noch unglücklich 25:27 ab.

Von diesem Tiefschlag erholten sich die Schöneicher dann während des zweiten Durchgangs nicht mehr (16:25). Auch im dritten Satz liefen sie zunächst einem Rückstand hinterher. Die Gastgeber hatten inzwischen zu ihrem Spiel gefunden und bauten ihren Vorsprung Punkt für Punkt aus. Doch nun ging noch einmal ein Ruck durch das TSGL-Team, denn so ganz kampflos wollte man sich trotz aller widrigen Umstände nun auch nicht in sein Schicksal ergeben.

Eine furiose Aufholjagd wurde gestartet, die sich bis zum 24:23 und damit ersten Schöneicher Satzball fortsetzte. Jedoch wurde diese letzte Möglichkeit, dem Spiel vielleicht doch eine Wende zu geben, mit einem unnötigen Eigenfehler leichtfertig vergeben. So kam es, wie es an diesem Abend wohl doch kommen sollte: Die Hausherren nutzten dank einer wiederum krassen Fehlentscheidung der Unparteiischen ihren ersten Matchball und konnten somit mit ihren Fans einen deutlichen – wenn auch in dieser Höhe nicht wirklich verdienten – Heimsieg gegen den Tabellennachbarn feiern.

Bei der TSGL muss man nun versuchen, diesen herben Rückschlag möglichst schnell aus den Köpfen zu bekommen, sich konzentriert auf das anstehende Heimspiel gegen den Tabellen-Vorletzten Kieler TV II vorzubereiten, um dann möglichst selbst wieder drei Punkte einzufahren und weiterhin im Meisterschaftsrennen zu bleiben. Anpfiff in der Schöneicher Lehrer-Paul-Bester-Halle am Sonnabend ist wie immer um 19 Uhr.

TSGL Schöneiche: Lucas Grofe, Marcus Steck, Erik Stegen, Lennart Salabarria,Kevin Meusel, Dustin Ruf, Benno Hartung,Sebastian Grösch, Justus Bauwens, Pascal Christiani, Darryl Ruf, Lukas Hauser