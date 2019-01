Bernauer Polizei besiegt Elektriker im Finale

Spannendes Finale: Mit 4:2 setzt sich die Polizeiinspektion (in blau) am Ende gegen Elektro Thiele durch. © Foto: Sergej Scheibe

Britta Gallrein

Bernau Die Bernauer Polizeiinspektion ist fit. Das bewiesen die Herren in Blau beim Sponsorencup im Rahmen des Hussitencups, bei dem sie sich in der wieder proppevollen Erich-Wünsch-Halle im Finale gegen Elektro Thiele durchsetzten.

Wenn die Feuerwehr mit den Stadtwerken ringt und die „Feiglinge“ am Tresen besprechen, wer wie den nächsten Neunmeter schießt, dann ist Sponsorencup. Bei dem Turnier geht es natürlich um Fußball, aber auch darum, bekannte Gesichter wieder zu sehen und gemeinsam Spaß zu haben.

Die Herren der Polizeiinspektion sind gar kein eingespieltes Fußballteam. „Die treffen sich nicht regelmäßig, aber wenn solch ein Event ansteht, dann gibt es da eine eingefleischte Truppe, die mitmacht und sich dann vorher ein paarmal trifft zum Trainieren“, weiß Team-Chefin Dajana Rex-Thon. „Das Wichtigste ist, dass alle Spaß haben.“

Neben der Polizei hatten sich nach der Vorrunde auch die Teams Pilz & Bzowka, die Stadtwerke Bernau sowie Thiele Elektrotechnik als beste in ihren Gruppen durchgesetzt.

„Wir haben alle Spiele in der Vorrunde gewonnen“, freute sich Mike Stemmler, der für Pilz & Bzowka auflief. „Wir trainieren öfter mal zusammen so als Freizeitfußballmannschaft“, erklärte er. Ziel für den Sponsorencup: „Einfach nur Spaß haben und sich möglichst nicht verletzen. Was am Ende bei rauskommt, ist eigentlich egal.“

Gut geschlagen hat sich auch Turnier-Neuling EP:Werner. „In unserem Team sind hauptsächlich Basketballer vertreten. Ich finde, dafür machen wir das doch ganz gut“, sagt lachend Teamchef Thomas Werner, der mit seiner Truppe bei den Senioren von Lok Bernau auf Körbejagd geht. „Im Training spielen wir zum Aufwärmen oft Fußball. So ist dann irgendwann die Idee entstanden, hier mitzumachen“, berichtet er. „Die Stimmung ist toll, es ist ein gutes Miteinander hier beim gesamten Turnier. Fast wie eine große Familie“, findet er.

Gut fanden er und die meisten anderen, dass die Turnierleitung sich diesmal durchsetzte und nicht spielberechtigte Fußballer vom Parkett verbannte. Laut Regularien dürfen aktive Fußballer nämlich beim Sponsorencup nur auflaufen, wenn sie über 35 Jahre sind und in einer Spielklasse unter der Kreisoberliga spielen. Das hatten einige Teams nicht beachtet, die sogar aktive Oberligaspieler im Aufgebot hatten.

Eine Truppe, die schon lange dabei ist, sind die „Feiglinge“. „Wir sind eine Stammtisch-Truppe, die größtenteils aus Sponsoren des FSV Bernau besteht“, erklärt Heiko Aerts. „Bei uns hat es auch ehrlich gesagt mehr mit Stammtisch zu tun als mit Fußball“, gesteht er lachend. Mit Platz fünf war man am Ende zufrieden. Schwere Verletzungen blieben auch aus – Ziel erreicht.