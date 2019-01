Jeder Schuss eigener Wettkampf

Henriette Brendler

Rauen Die Umfrage nach den populärsten Sportlern des Jahres 2018 in Oder-Spree läuft bis zum 12. Februar. Bis dahin stellen wir in loser Folge alle 36 Kandidaten vor. Heute: Patrick Kühne von der Schützengilde 1427 Fürstenwalde/Spree.

Erst vor fünf Jahren hat Patrick Kühne mit dem Schießsport begonnen, seine Medaillensammlung kann sich jedoch sehen lassen: Eine goldene, zwei silberne und eine bronzene Medaille hat er bei deutschen Meisterschaften gewonnen. Hinzu kommen neunmal Gold, siebenmal Silber und dreimal Bronze bei Landesmeisterschaften. Obwohl der Fürstenwalder derzeit den Fokus auf seine Ausbildung zum Mechatroniker für Betriebstechnik legt, konnte er seine Erfolgsserie auch im vorigen Jahr fortsetzen – und ist nun erstmals für die Kreis-Sportlerwahl nominiert.

Patrick Kühne, ein entspannt auftretender, groß gewachsener junger Mann, entschied sich 2013 für den Schießsport, weil seine Mutter ihn vom Computerspielen wegkriegen wollte. „Such dir mal eine Sportart aus, meinte sie. Weil ich auf Jahrmärkten gern geschossen habe, bin ich testweise zur Schützengilde gegangen“, erzählt der 19-Jährige. An diese Zeit kann sich auch sein langjähriger Heimtrainer Dirk Zurakowski erinnern. „Ich habe es schnell gemerkt: Wer schon mit einer alten Waffe so gut schießt, hat Talent. So einen wie ihn gibt es nicht alle Jahre“, sagt er.

Talent allein reiche aber nicht aus. „Wenn die Eltern ihre Kinder nicht unterstützen können oder wollen, funktioniert es kaum“, erklärt der Trainer. Kühne hatte Glück. Seine Eltern schenkten ihm die ersten teuren Wettkampfwaffen und der Vereinsvorsitzende brachte ihm sämtliche Kniffe bei – teilweise unter abenteuerlichen Bedingungen. Der Verein mit Sitz an der Buchholzer Chaussee verfügt erst seit einem Monat über eine elektronische Anlage. Vorher mussten die Pausen-Sekunden beim Duellschießen mit einer Taschenlampe simuliert, Ergebnisse per Hand addiert werden. Dennoch ließ Patrick Kühne schnell viele Altersgenossen mit professionellen Trainingsmöglichkeiten hinter sich. Den letzten Schliff holte er sich bei den wöchentlichen Einheiten mit Landestrainer Norbert Klaar – der gewann 1976 in Montreal Olympia-Gold mit der Schnellfeuerpistole für die DDR.

Im Sommer holte der Auszubildende zunächst bei den Landesmeisterschaften vier Titel und stellte mit 363 Ringen einen neuen Landesrekord mit der Luftpistole auf. „Der größte sportliche Erfolg 2018 ist für mich aber auf alle Fälle der zweite Platz im Team bei den deutschen Meisterschaften“, sagt der D-Kader-Sportler. Gemeinsam mit Oliver Fahs und Daniel Giebler von der SG Frankfurt trat er bei den Junioren A auf der Olympia-Anlage in Garching-Hochbrück in der Disziplin Freie Pistole (50 m) an. Kühne ist für zwei Disziplinen beim Frankfurter Verein gemeldet, da es bei der SG Fürstenwalde keine drei Starter in seiner Altersklasse gibt.

Der Wettkampf ist anspruchsvoll: Rund 80 Teilnehmer schießen gleichzeitig. Für 60 Schuss haben die Sportler 90 Minuten Zeit. „Die Arme werden nach einer Weile lahm, die Augen müde und die Konzentration lässt nach. Die Freie Pistole verzeiht keine Fehler, denn sie hat ein geringes Abzugsgewicht“, erklärt Dirk Zurakowski. Sein Schützling konnte damit gut umgehen. Er schoss gleichmäßige Serien – 508 Ringe insgesamt. Mit 1542 Ringen wurden die drei Junioren in der Endabrechnung schließlich Zweiter. Ein bisschen Pech hatte der Sportschütze dagegen mit der Luftpistole (10 m). Hier verpasste er als Neunter um einen Punkt das Finale. Mit diesem Ergebnis lieferte der Fürstenwalder aber das beste Einzelergebnis im Team. Das reichte am Ende immerhin für Platz 4 in der Mannschaftswertung.

Die Ziele für 2019 sind indessen klar: sich bei den Deutschen Meisterschaften steigern und die persönlichen Bestleistungen angreifen. Für Computerspiele hat Patrick Kühne übrigens schon seit Jahren keine Zeit mehr. Sonntags geht er regelmäßig zum Training auf die Schießanlage. Und in seiner knappen Freizeit widmet er sich lieber seinem Hobby und baut alte DDR-Motorräder auf.