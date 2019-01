Erster Preussen-Test unter neuem Trainer

Ulrich Gelmroth

Eberswalde Der Start in die Vorbereitung auf die in vier Wochen beginnende Rückrunde ist Fußball-Brandenburgligist Preussen Eberswalde misslungen. Gegen den souveränen Tabellenersten der Landesklasse Ost, dem FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03, lief dabei bis zur 40. Minute für die Barnimer eigentlich alles nach Plan. Die Gäste zeigten, warum sie ihre Staffel anführen. Mit spielerischen Mitteln suchten sie sofort die Flucht nach vorn. So entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel.

Den ersten Treffer erzielte jedoch die Elf von Preussens neuen Spielertrainer Marcin Dymek. Eine Ecke wehrten die Gäste zu kurz ab. Verteidiger Tobias Koepnick reagierte, scheitert mit seinem Torschuss zwar an der Abwehr, doch sein zweiter Schuss ins lange Eck saß – 1:0 (11.). Die Freude währte nur kurz. Die Gäste powerten unbeeindruckt weiter und erzielten durch Nico Schulz den 1:1-Ausgleich (17.). Ein Spiel auf Augenhöhe deutete sich an, bis Hakan Demirel nach tollem Zuspiel von Nick Lange zuschlug. Eberswalde führte wieder, 2:1 (34). Dann der Knackpunkt im Spiel (39.): Bei einem Gästekonter prallten Stürmer Jonas Ehm und Keeper Jacek Malanowski außerhalb des Strafraumes aufeinander, hämmern mit den Köpfen zusammen. Beide mussten mit blutenden Kopfwunden ausgewechselt werden – mit unterschiedlichen Konsequenzen. Während die Gäste eine gut besetzte Reservebank besaßen, war bei Preussen nur ein Feldspieler einsatzbereit, kein Torwart in Hinterhand. So musste Verteidiger Tobias Koepnick zwischen die Pfosten. Da Koepnick im Tor seine Sache gut machte, ging Preussen mit der 2:1-Führung in die zweite Halbzeit.

Als Gästetrainer Dennis Schulz weitere zwei frische Kräfte brachte, folgte der 2:2-Ausgleich (56.), wiederum durch Nico Schulz. Zwar rappelte sich Preussen wieder auf, doch es fehlte an Frische und Ideen. Das Fehlen einiger Leistungsträger (Torwart Lennard Peter, Steven Zimmermann, Stürmer Chinonso Okoro) machte sich jetzt bemerkbar. Chancen zur erneuten Führung gab es zwar, doch die besseren Möglichkeiten besaßen die Gäste. Doppeltorschütze Schulz und Barandowski drängten auf den Siegtreffer, der dann auch fiel. Stürmer Barandowski versetzte seinen Bewacher und schob das Leder ins Toreck (83./2:3) – unhaltbar für den bis dahin hervorragend haltenden Koepnick.

Für Spielertrainer Marcin Dymek, der zudem als Abwehrchef und Kapitän agierte, war das Ergebnis kein Beinbruch. Immerhin ist Preussen erst am Donnerstag ins Training eingestiegen. Große Zufriedenheit herrschte bei Gästetrainer Dennis Schulz über den „ansprechenden Auftritt“ seiner Spieler.