Sina Henning verteidigt Berliner Meistertitel

Volker Henning

Berlin/Velten Die Veltenerin Sina Henning hat am Wochenende ihren Titel bei den Berliner Einzelmeisterschaften im Tischtennis verteidigt. Die Titelverteidigerin von den Füchsen Berlin gewann die Gruppenspiele sowie das Achtel- und Viertelfinale sehr souverän ohne Satzverlust. Im Halbfinale gegen die an Nummer zwei gesetzte ehemalige norddeutsche Meisterin Sarah-Madeleine Schrödter (VfL Tegel) gelang nach einer spannenden Partie mit 4:2. Das spannende Finale gegen Teamkollegin Ann-Marie Dahms (Erste der Setzliste) gewann Henning in sieben Sätzen. Beide Finalisten werden Berlin Anfang Februar in Hamburg bei den norddeutschen Meisterschaften vertreten.

Im Doppel mit der Nauenerin Ann-Marie Dahms (Füchse Berlin), mit der sie im letzten Jahr bei den deutschen Jugendmeisterschaften den Titel errang, konnte Henning ebenfalls den Titel erkämpfen. (vh)