Manja Präkels beim Auftakt des Autorenforums

Wolfgang Gumprich

Zehdenick Aus ihrem Debüt-Roman „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ hat Manja Präkels im Oberstufenzentrum gelesen. Es war der Auftakt zum Zehdenicker Autorenforum.

Erst laufen nur wenige Nashörner in der Stadt herum, vereinzelt werden sie an Ecken und auf Straßen gesichtet, dann werden es immer mehr – bis sie schließlich die Stadt beherrschen und platt machen. An Eugene Ionescu absurdes Theaterstück „Die Nashörner“ (Les rhinocéros) aus dem Jahr 1958 kann man sich leicht erinnern fühlen, wenn Manja Präkels aus ihrem Erstlingswerk „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ liest. Die Geschichte einer Kinder- und Jugendfreundschaft, die zerbricht, als der drei Jahre ältere Oliver die jüngere Mimi bei einer Prügelei im Stich lässt. Da hatte sich Oliver schon entschieden, hatte die Fronten gewechselt und war zum Nashorn in einer der Jugendgangs in der „Havelstadt“ geworden, ein Wortführer, der sich ab dann nur noch „Hitler“ nennt.

Die 1974 in Zehdenick geborene Autorin las am Montag auf dem ersten Zehdenicker Autorenforum vor Schülern des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums, die die Zeiten zwischen 1987 und 1994 nur aus den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern kennen.

Der Titel „Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß“ stamme von ihrem Mann, erzählt sie auf Nachfrage der Schüler, schon ihren ersten Aufzeichnungen habe er diesen Titel gegeben.

Anfänglich beschreibt Präkles eine ganz normale Kindheit, wie sie sich in den beiden Deutschlands zugetragen haben könnte. Ein Junge, ein Mädchen, beide eher Außenseiter, lernen sich kennen, werden „beste Freunde“, spielen zusammen Fußball, angeln im Sommer an der Havel, füttern die Katzen, der Junge mopst Schnapskirschen, die sie sich auf dem Boden des Kinderzimmers teilen und die Kerne unterm Teppich verstecken. Es folgt das erste kollektive Besäufnis zur Jugendweihe, zugleich auch die erste Entfremdung zur Welt der Erwachsenen, den angepassten Staatsbürgern auf der einen, dem wabernden Gedankengut „unter Adolf hätte/wäre…“ auf der anderen Seite. Dazwischen Olivers Opa: „Die Arbeiter von heute werden von der Partei der Arbeiterklasse ausgebeutet“. All das bricht sich Bahn nach der Wende, langsam schwappt es in die Havelstadt, die bei Präkels fast als Prügelstadt rüberkommt. „Braune gegen grüne Jacken“, immer mehr Springerstiefel und Glatzen. Dann brennt das Asylantenheim ausgerechnet am ersten Jahrestag der deutschen Einheit.

In jener Zeit verwandelt sich Oliver zum Nashorn, nennt sich Hitler, wird wie ein „Führer“ angehimmelt. Die „Mimi“ im Buch wird zu Manja im richtigen Leben, arbeitet als Lokaljournalist. Dort erhält sie Hinweise auf Konzerte mit Nazi-Bands, die sie der Polizei steckt. Plötzlich werden die Konzerte abgesagt, Präkels vermutet Verbindungen von Polizisten oder deren Kindern zu Vertretern der braunen Szene.

Ihr Buch ist Ingo Ludwig gewidmet, der mit 17 Jahren nach einem Überfall aus dem rechten Lager in einer Diskothek in Klein-Mutz zusammengeschlagen wird und auf dem Weg ins Krankenhaus stirbt.

Auf die Auseinandersetzung mit Moritz von Uslar in „Der Zeit“ und im „Spiegel“ angesprochen, sagt sie, dass sie gerne mit dem Autor selbst sprechen würde – auch öffentlich – er sich aber „sperre“. Von Uslar hatte 2010 seine „teilnehmenden Beobachtungen“ unter dem Titel „Deutschboden“ veröffentlicht. Zuvor hatte der Reporter aus Berlin-Mitte drei Monate in „Hardrockhausen“ verbracht, so heißt Zehdenick in seinem Buch. Hier findet er „des Prolls reine Seele“, genau jene jungen Männer, die Manja Präkel das Leben in ihrer Jugend zur Hölle gemacht haben, wie sie immer wieder behauptet.(wg)