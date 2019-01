Neustart für Strausberger Sportwelt

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Strausberger Sportwelt auf dem Gelände des Sport- und Erholungsparks (SEP) hat seit Jahresbeginn mit dem 47-jährigen Ingo Weitzel einen neuen Geschäftsführer.

Der Strausberger hat einst im Gasthof Nord eine Ausbildung zum Koch gemacht und arbeitete dann in verschiedenen Häusern der Region in diesem Beruf und als Geschäftsführer – unter anderem fünf Jahre als Chefkoch und Geschäftsführer im Hotel Vier Jahreszeiten in Buckow. Über dessen Inhaber, dem auch die Sportwelt gehört, kam das neue Engagement zustande. „Die ersten Gespräche gab es kurz vor Weihnachten, die Entscheidung habe ich dann innerhalb von einer Woche getroffen“, erzählt Weitzel.

Mit ihm komme das Sportwelt-Team auf acht Mitarbeiter. Das Personal von seinem Vorgänger habe er ebenso übernommen, wie bestehende Mitgliederverträge. Die Mitarbeiterzahl soll mittelfristig leicht steigen, sagt er. Ingo Weitzel sieht viel Potenzial in dem Haus mit Sport- und Freizeitangeboten sowie Gastronomie.

Als Erstes stehe die Wiedereröffnung des Restaurants Sport’s Diner am 1. März an, das im vergangenen Herbst geschlossen wurde. „Es gibt ein À-la-carte-Angebot, im Vordergrund stehen Burger.“ Für Feiern könne man das Restaurant schon jetzt buchen, auch Snacks oder ein Buffet bestellen, wenn man die Bowlingbahn nutzen wolle.

Der Fitnessbereich mit Geräten soll „mit neuen Attraktionen ausgestattet werden, außerdem wollen wir die Sportkurse überarbeiten“. Eine Frischzellenkur soll auch der Wellness-Bereich erhalten. „Wir wollen den Ruhebereich vergrößern und eine zweite Sauna bauen“, sagt Ingo Weitzel. Er plant, das Osterfeuer wieder aufleben zu lassen. Das Konzept dafür werde gerade erarbeitet. Außerdem möchte Weitzel den Außenbereich der Sportwelt für die ein oder andere Sommerparty nutzen.