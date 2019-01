Pläne für Mühlenstraße auf dem Prüfstand

Brian Kehnscherper

Rheinsberg (MOZ) Die Pläne für eine veränderte Verkehrsführung auf der Rheinsberger Mühlenstraße sind eventuell nicht umsetzbar. Wie Bauamtsleiter Daniel Hauke sagte, befindet sich die Stadt derzeit in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen. Dieser prüft nun, ob die Rhinstraße, über die ein Teil des Verkehrs geleitet wird, um die Mühlenstraße zu entlasten, die Voraussetzungen erfüllt.

Die Stadtverordneten hatten einem Vorschlag der Initiative „Wir – Bürger von Rheinsberg“ zugestimmt. Dieser sah vor, dass die Mühlenstraße an dem Abschnitt vom Triangelplatz bis zur Rhinstraße nur in Richtung Rosenplan befahren werden darf. Wer von dort kommend ins Stadtzentrum möchte, müsste dann über die Rhinstraße ausweichen. Die Engstelle an der Mühlenstraße sollte dadurch entlastet werden. Wie Hauke sagte, würde die Rhinstraße dadurch aber zu einem Teil der L 15. Dafür muss die Strecke jedoch geeignet sein. „Man muss schlichtweg gucken, ob der Aufbau und die Breite den Vorgaben entsprechen“, so Hauke. Auch die Kreuzungsradien an der Einmündung zur Berliner Straße müssen vorschriftsgemäß sein. „Wir setzen uns dazu mit dem Landesbetrieb zusammen, der kennt die Anforderungen.“(bk)