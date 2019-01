Feuer im Obdachlosenheim wurde offenbar gelegt

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Nach dem Feuer in der Oranienburger Obdachlosenunterkunft am Montagabend ermittelt die Polizei zum Verdacht der Brandstiftung. Einen technischen Defekt würden die Ermittler bereits ausschließen, sagte Polizeisprecherin Dörte Röhrs.

Ihren Angaben zufolge war am Montagabend ein Kuscheltier in Brand geraten. „Das Plüschtier hatte nach unseren bisherigen Erkenntnissen ein Bewohner immer als Zeichen seiner Abwesenheit an die Tür gehängt“, sagte die Polizeisprecherin. Durch das Feuer sei eine Tür in Mitleidenschaft gezogen worden. Den Sachschaden schätzten die Ermittler zunächst auf 200 Euro.

Nach Angaben der Stadtverwaltung leben in der Einrichtung zurzeit zwölf Menschen. Das Gebäude musste für die Löscharbeiten am Montag evakuiert werden. „Die Bewohner waren mit Jacken bekleidet und wurden durch die Feuerwehr betreut“, sagte Rathaussprecher Gilbert Collé. Eine alternative Unterbringung habe für den 20-minütigen Einsatz nicht organisiert werden müssen. Die unteren Räume hätten schnell wieder zur Verfügung gestanden. Über mögliche Konsequenzen aus dem Vorfall wollte die Stadtverwaltung mit Verweis auf die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen am Dienstag nicht spekulieren.