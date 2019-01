Bahnbetreiber schildert Problemlage

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) war seit Mitte vorigen Jahres häufig nicht mehr in der Lage, den vertraglich vereinbarten Personennahverkehr auf der Ostbahnstrecke R26 zwischen Lichtenberg und Kostrzyn bzw. ab Dezember zwischen Ostkreuz und Kostrzyn abzusichern. Deshalb hatte der Wirtschaftsausschuss des Kreistages NEB-Geschäftsführer Detlef Bröcker eingeladen.

Bröcker begründete zunächst die Engpässe bei den Fahrzeugen, die seit dem Sommer die NEB beschäftigt und die Fahrgäste verärgert hatten. Zum einen habe es Probleme des polnischen Triebwagenherstellers Pesa gegeben. Der habe sieben Wagen der NEB zu einer Software-Umstellung geholt. Mit dem Ergebnis, dass die Wagen nicht mehr gekuppelt haben. Erst seit Januar konnte diese Problem abgestellt werden. Inzwischen habe sich auch die wirtschaftliche Situation des Herstellers Pesa wieder stabilisiert. So konnte der Fahrzeugbestand der NEB auf elf Fahrzeuge erhöht werden. Mehr werden es auch nicht. Seit dem Fahrplanwechsel ím Dezember fährt die NEB auf der Strecke bis Ostkreuz. Der Fahrplan sei aber so eng gestrickt, dass die erwarteten Probleme nicht ausblieben: die Bahn habe in Ostkreuz und Kostrzyn zu wenig Zeit zum Wenden. Während in Lichtenberg dafür neun Minuten zur Verfügung standen, sind es nun in Ostkreuz nur fünf. Vor allem, wenn es aus den unterschiedlichsten Gründen zu Verspätungen kommt, könne die auf Grund der Einspurigkeit der Strecke nicht abgebaut werden. Bei den Stellwerksmitarbeitern der Bahn habe sich allerdings die Routine verbessert. Ende Februar werde zudem eine durch Brückenarbeiten entstandene Trödelstrecke bei Hoppegarten wegfallen. Über die Küstriner Oderbrücke geht es jedoch weiterhin mit nur zehn Stundenkilometern.

Auf Nachfrage von Landrat Gernot Schmidt erklärte Bröcker, dass der von Berlin bestellte zusätzliche Halt in Mahlsdorf Zeit kostet. Ohne Halt in Mahlsdorf könnte der Ablauf flüssiger gestaltet werden. Schmidt erklärt daraufhin, dass er das Thema im Aufsichtsrat des Verkehrsverbundes VBB ansprechen werde. „Es geht uns in erster Linie darum, den vereinbarten Fahrplan zu sichern“, so der Landrat.