Lange bürokratische Wege bremsen aus

Cornelia Link-Adam

Golzow (MOZ) Die Wählergruppe des Vereins „Golzower für Golzow“ hat in der Gemeindevertretung mit sechs Sitzen aktuell die personelle Macht. Zur Vorbereitung der Kommunalwahlen traf sich der Verein am Montagabend im Gemeindehaus zur erweiterten Mitgliederversammlung.

„Wir wollen einfach sondieren, wer über den Verein wieder dabei sein will“, eröffnete die Vize-Vorsitzende Ingrid Ostwald die anderthalbstündige Zusammenkunft vor dem Dutzend Gästen. Frühzeitig treffe man sich, da bis zum 31. März die Kandidaten-Vorschläge für die Gemeindevertretung im Amt vorliegen müssen. Berichten sollten die Gemeindevertreter über ihre bisherige Arbeit in der letzten Legislaturperiode, „wie sie in unserem Auftrag zurecht gekommen sind“, so Ingrid Ostwald. Dazu gehöre die Vereinsvorsitzende Ines Mischker, die krankheitsbedingt fehlte. „Sie hat aber schon zugesagt, sich wieder für die Kandidatur zu bewerben, wenn sie wieder gesund ist. Sie hat dazu schon mit dem Amtswahlleiter gesprochen“, sagt Ostwald. Mitmachen werden weiterhin auch Daniel Gülke und Steffen Paulus, die ebenfalls fehlten. Als Neuzugang kandidiere zudem der Bürgermeister Frank Schütz für den Gemeinderat über den Verein.

Friedgunde Just, die zwei Wahlperioden als Nicht-Mitglied für den Verein im Gemeinderat saß, hat sich in den letzten Jahren an den langen bürokratischen Wege gestört. Ebenso an der geplanten Gemeindegebietsreform ohne Rechtsgrundlage. Verstehen könne sie auch nicht den späten Widerstand einiger Kollegen gegen die Hähnchenmast-Pläne in den Ställen. „Dafür war lange vorher Zeit. Es ist doch gut, wenn sich hier was entwickelt.“ Als Rentnerin wolle sie jetzt aber nicht mehr antreten. „Ich wünschte mir jüngere Nachfolger, die nicht nur vorpreschen sondern auf Inhalte achten, hinterfragen.“

Schade fand Christina Heinicke, Vorstandsmitglied und Gemeindevertreterin, dass die finanziellen Mittel der Gemeinde so eng sind. Sie habe zudem das Gefühl, Golzow verkomme immer mehr zum Schlafdorf, kaum einer hätte hier noch Arbeit. „Da wären die Ställe doch eine gute Chance.“ Da auch sie auswärts arbeite, kaum noch Kontakt zu den Bürgern habe, kandidiere sie nicht wieder.

„Ich bin noch am Anfang, mache gerne nochmal mit“, betonte dagegen Vorstandsmitglied Simone Ackermann. Sie fand ihre erste Wahlperiode spannend. Aufstellen lassen will sich auch das Vereinsmitglied und Chef der Senioren Klaus-Dieter Lehmann – allerdings für die FDP. Andere Vereinsakteure im Raum winkten ab. Man habe zu viel Arbeit, zu wenig Zeit. Etliche Golzower will der Verein noch ansprechen, um zehn Leute für die Liste zu finden. Die Nominierungsveranstaltung findet im Zeitraum vom 25. bis 27. Februar im Gemeindehaus statt – im Beisein des Wahlleiters Guntram Glatzer.