MOZ

Friedland (MOZ) Polizeibeamte der Fahndungsgruppe aus Bundes- und Landespolizei haben am Montag in Friedland zwei in Hamburg gestohlene Wohnmobile sichergestellt.

Die Beamten stoppten die Fahrzeuge gegen 18.15 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie fest, dass an den Zündschlössern manipuliert wurde.

Die beiden 28- und 37-jährigen Fahrer der Fahrzeuge konnten keine Fahrzeugpapiere, keine Fahrzeugschlüssel oder Eigentumsnachweise vorlegen. Sie wurden vorläufig festgenommen.