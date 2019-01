Ein Traum in Rot und Schwarz

Michael Anker

Bad Freienwalde Wenn Matthias Raupach, Chef des Hof-Theaters Bad Freienwalde, über seine zukünftige Spielstätte spricht, leuchten seine Augen. Einen Traum in Rot und Schwarz will er verwirklichen. Sitze und Wände sollen in Rot gehalten, der Fußboden mit einem schwarzen glitzernden Belag versehen und die Decke mit schwarzem Samt abgespannt werden. Bis auf Materialproben für den Fußboden und einige Zeichnungen, existiert das Meiste bisher nur im Kopf des Theaterleiters.

Der Saal ist bis auf Gerüste und Baumaterialien leergeräumt, das Café wie die Bühne abgeklebt, denn derzeit dominiert grauer Staub. Arbeiter sorgen mit Bohren, Hämmern und Schrauben für die Geräuschkulisse. Die Installateure ziehen neue Leitungen ein, bevor in der nächsten Woche die Wände wieder geschlossen werden. Dadurch gewinnt das Theater auf jeder Seite einen halben Meter, der für je einen zusätzlichen Platz in den Stuhlreihen reichen soll. Als Ausgleich für die erste Sitzreihe, auf die zu Gunsten einer größeren Bühne verzichtet werden soll.

Vorerst spielt Matthias Raupach die Rolle des Bauleiters. Unterstützung erhält er von seiner Mutter Gertrud und der Vorsitzenden des Betreibervereins Mechthild Plöntzke. Ende April, Anfang Mai, wenn der Saal fertig ist, sollen die neu bezogenen Stühle geliefert werden. Für größeren Komfort stehen sie künftig auf fünf Zentimeter hohen Holzblöcken. Mit Premiere der Sommerkomödie erhält die Spielstätte auch den neuen Namen „Hof-Theater“. Mit ihm wird aber bereits geworben.

Seine Theater-Anfänge hatte Raupach im Bad Freienwalder Kurtheater. Eine Zeit, an die er sich gern erinnert. „Ich liebe das Kurtheater. Ich habe dort gekellnert und mein Abitur gefeiert, meine Eltern und Großeltern haben dort getanzt. Aber dort zu spielen kommt für mich nicht mehr in Frage“, so seine Absage an die Pläne der Stadtverwaltung für das Sanierungsobjekt. Mit etwa doppelt so vielen Sitzplätzen sei es für ihn viel zu groß und mit einem Theaterverein wie seinem nicht zu betreiben. Außerdem käme diese Frage acht Jahre zu spät. Jetzt habe er mit dem Hof-Theater einen Rahmen gefunden, der sich trägt. Verein und Theater seien in den Jahren auf eine perfekte Größe gewachsen. Sein ganzes Herzblut hänge an diesem Objekt, in das er zurzeit mehr als 200 000 Euro investiere.

„Ein mittelgroßes Objekt wie das Kurtheater gehört nur in die Hand einer Kommune,“ sagt Raupach. „Die in der Region zu erzielenden Einnahmen können die Kosten nie decken. Es kann nur funktionieren, wenn mit einer Sanierung parallel Geld für künstlerische Inhalte zur Verfügung gestellt wird.“