Zwei Schwerbehinderte und ein Stellplatz

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Dieter Rexhausen ist schwerbehindert und regelmäßiger Besucher des Ärztehauses in der Karl-Tietz-Straße/Ecke Thälmannstraße. Dort fährt er mit dem Auto hin. Was den Erkneraner ärgert: Auf dem für Behinderte ausgewiesenen Stellplatz steht ein Moped, quer zur Hauswand.

Rexhausen kann zwar auf der Fläche noch parken, aber nach hinten hinaus steht sein Auto da, wo es nicht sein sollte. Der Schwerbehinderte rief nach eigener Aussage je zweimal beim Ordnungsamt und bei der Wohnungsgesellschaft an, um sich um eine Klärung in seinem Sinne zu bemühen, ohne Erfolg. Deshalb wandte er sich an die MOZ.

Das städtische Ordnungsamt könne an dieser Stelle nicht tätig werden, da es sich um eine Privatfläche handle, teilte Leiterin Anne Wenzel mit. Anders die Wohnungsgesellschaft, der das Grundstück gehört. Nach Auskunft von Geschäftsführerin Susanne Branding ist der Halter des Mopeds selbst ein Schwerbehinderter, der in dem Haus wohnt. Der Mann habe „den kürzesten Weg gewählt, um sein Fahrzeug täglich abzustellen“, teilte Susanne Branding mit. Durch die Querstellung werde das Parken eines Autos nicht grundsätzlich behindert.

Der Mieter habe angeboten, sein Moped woanders abzustellen. „In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um zwei mobilitätseingeschränkte Mitbürger handelt, plädiere ich persönlich hingegen dafür, dass beide Interessen gewahrt bleiben und das Abstellen beider Fahrzeuge vorübergehend weiter möglich sein sollte“, schrieb Susanne Branding. Unabhängig von diesem Fall wolle die Wohnungsgesellschaft mittelfristig das Parken auf dem Grundstück neu ordnen. Rexhausen reagierte enttäuscht: „Damit werde ich mich wohl abfinden müssen.“