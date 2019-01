Spitzenpreis für eine Traubeneiche

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Sie sind regelmäßig die schönsten, größten und stärksten: Die Eichen aus dem Grumsiner Forst erzielen deutschlandweit Spitzenpreise. Die Holzindustrie sucht händeringend nach Wertholz für die Veredlung. Doch die allerbesten Stämme dürfen nicht geschlagen werden.

Genau 191 Jahre lang stand sie an ihrem Platz. Ganze Gesellschaftsepochen in Deutschland hat sie überlebt. Als ihre Wurzeln in die Erde drangen, gab es noch keine Lokomotiven, Handys oder Flugzeuge. Und Waldarbeiter schlugen dicke Stämme noch mit der Axt und dem Keil oder der Zwei-Mann-Säge. Die Traubeneiche aus dem Grumsin gehörte Siegfried Praschma. Der Kleinwaldbesitzer aus Groß Ziethen ist einer von vielen Eigentümern, die schon seit Generationen Bauernwald hüten und pflegen. Immer wieder ein Stück darf geholzt werden. Für den Ofen oder für den Verkauf. Auf seine Traubeneiche hatten schon etliche Interessenten ein Auge geworfen. Doch erst jetzt liegt der 13 Meter lange Stamm mit seinen rund sieben Festmetern Holz auf dem Submissionsplatz bei Chorin. Mit weit über 6000 Euro Erlös hat er den diesjährigen Spitzenwert der Auktion geholt.

Solche Riesen unbeschadet aus dem Wald zu holen, schafft nicht jeder. „Unsere Spezialfahrzeuge können das“, grinst Udo Schellner. Sein Holzrückebetrieb legte die Eiche um. „Beim Fällen muss man aufpassen, dass der Stamm nicht reißt, die Rinde unbeschadet bleibt.“ Zum Abtransport mussten zwei Kräne und zwei Lastwagen geholt werden.

Schellner weiß, was der Grumsin zu bieten hat. „Wir holen meistens die höchsten Lose und erzielen überdurchschnittliche Preise“, sagt der Forstexperte aus Angermünde. Rund 250 solcher preisverdächtigen Bäume stehen noch im Wirtschaftswald des Grumsin. Die besten aber befinden sich in der Kernzone, „wo wir nicht mehr randürfen und vergammeln dort irgendwann“. Das Geheimnis des Grumsin liegt in der Kunst ganzer Förstergenerationen. „Die haben mit Weitblick jahrzehntelang bestimmte Bäume gegen alle Begehrlichkeiten verteidigt“, erzählt Udo Schellner. „Heute wird das, was geschlagen wird, immer dünner.“ Das liegt auch an der immer geringeren Zahl an Förstern. Und bei einigen Eigentümern fehlt der Blick für künftige Generationen.

Kleine Waldbesitzer kann er immer noch überzeugen, die Tradition ihrer Vorfahren fortzusetzen. 15 von ihnen haben sich an der Wertholzsubmission in Chorin beteiligt. Doch das alljährliche Bieterverfahren geht zu Ende. „Wir informieren die Waldbesitzer, dass die Submission künftig nicht mehr stattfindet“, sagt Heidrun Koch von der Oberförsterei Milmersdorf. „Die Kosten und der organisatorische Aufwand sind sehr hoch.“ Wieder eine Auswirkung gescheiterter Forstreformen in Brandenburg? Kleinwaldbesitzer und Landesforst profitierten gleichermaßen von der Auktion. Es wurde zwar weniger angeboten, doch die Preise stiegen. Und mit Meistgeboten aus nachhaltiger Forstwirtschaft rühmt sich das zuständige Ministerium. Dass nun Schluss sein soll mit der Submission, verschweigt die Pressemitteilung.

Die Traubeneiche von Siegfried Praschma tritt demnächst ihren Weg nach Bayern an. Im Furnierwerk Fritz Kohl in Karlstadt wartet man schon auf den ausgesucht schönen Baum. „Wir suchen besonders lange, gerade und runde Stämme mit gutem Jahrgangsaufbau“, erklärt Peter Kress vom Unternehmen. Überall in Deutschland sind die Aufkäufer unterwegs, um geeignete Ware zu finden. Aus der Eiche wird Edelfurnier hergestellt für Wandpanele, Jachten, Flugzeuge, für Innenausbau oder Hotels. Aus einem solchen Stamm lassen sich bis 7000 Quadratmeter Furnierholz fertigen.