Mit Tempo und Rekord durch den Schnee

Klaus Steinhäuser

Eberswalde Der 2. Winterlauf in Eberswalde im Rahmen des Barnimer Sparkassen-Lauf-Cups startete dieses Jahr mit einem Rekord. 231 Finisher kamen bei tollem Winterwetter ins Ziel.

Leichter Schneefall am Vortag hatte in Sachen Streckenpräparation noch etwas Sorge bereitet. Doch das neue Veranstalterteam, bestehend aus Mitgliedern der Sparkasse Barnim und dem erfahrenen Langstreckenläufer Klaus Steinhäuser, hatte die Laufstrecke dann doch wieder pünktlich im Griff. Der Lauf fand nun schon zum zweiten Mal auf einem neuen Streckenkurs an den Finower Dünen im Brandenburgischen Viertel statt. Angeboten wurden mit Laufstrecken von eine, zwei, fünf und zehn Kilometern Strecken für jede Fitness und jedes Alter. Mit 113 Läufern begaben sich dabei die meisten Sportler auf die Zehn-Kilometer-Strecke (zwei Runden zu absolvieren) mit sehr hügliger Charakteristik. Sieger auf wurde Denis Gehde (M 30) vom SV Berlin-Buch mit einer Laufzeit von 37:25 Minuten vor Sven Graupe (M40) von Pianala Radsport Bernau (39:08 Minuten).

Bei den Frauen siegte Anja Leuendorf von A3K Berlin mit einer Laufzeit von 46:34 Minuten, vor Sandra Wohlgemuth (W30) aus Bernau mit 47:26 Minuten und Ines Sobotta von den Eberswalder Laufmaschen in 48:30 Minuten.

Auf die Fünf-Kilometer-Strecke gingen 73 Sportler. Bei gleichen Bedingungen musste hier nur eine Runde auf dem Rundkurs absolviert werden. Bei den Männern konnte sich hier Maximilian Wegert vom Laufpark Stechlin in guten 18:12 Minuten durchsetzen. Ihm folgten auf den Plätzen zwei und drei Lars Kreuchwig (M30/20.31 Minuten) aus Ladeburg und Damian Pysiak (M 30/21.24 Minuten) aus Slubice. Bei den weiblichen Teilnehmern siegte Hanna Richter (WJ U16) von den Bernauer Lauffreunden in 23.07 Minuten. Hier verwies sie Emily Bucks (WJ U14) und Julia Frölich (WK U12) auf die Plätze zwei und drei.

Besonders bemerkenswert war wieder einmal die Teilnahme von Horst Rühl von den Bernauer Lauffreunden, der mittlerweile in seinem 90. Lebensjahr auf die Fünf-Kilometer-Laufstrecke ging. Begleitet vom Jubel der Zuschauer kam Horst locker ins Ziel.

Der Ein-Kilometer-Lauf auf flachem Terrain blieb den Altersklassen Kinder U 8 und U 10 vorbehalten. 16 Kinder gingen hier an den Start. Es siegte die Bernauerin Tilda Sankowski (WK U10) vor Anton Zink (MK U10) aus Eberswalde. Bei den Zwei-Kilometer-Startern waren auf dem schon etwas anspruchsvolleren Kurs über die Dünen 25 Mädchen und Jungen dabei. Auch hier wurde um jede Sekunde gekämpft. Ben Weimann (MJ U14) von den Bernauer Lauffreunden ging hier als Erster über den Zielstrich, gefolgt von Paul Rüdiger Volwarski (MK U12) vom SV Motor Eberswalde und Clara Richter (WK U12) von den Bernauer Lauffreunden.

Die anschließende Siegerehrung war wie immer der Höhepunkt der Laufveranstaltung. Die Sporthalle in der Schorfheidestraße war gut gefüllt, denn alle Altersklassen wurden geehrt. Wie im letzten Jahr wird der Veranstalter wieder einen Teil der Startgelder für einen guten Zweck spenden. Wer das Geld bekommt, steht noch nicht fest.

Mit Sicherheit wird es im kommenden Jahr wieder einen Winterlauf, organisiert von der SG Sparkasse Barnim und Klaus Steinhäuser geben.