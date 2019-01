Uckermark doppelt in der Endrunde

Jörg Matthies

Schwedt/Templin/Cottbus (MOZ) Die Mehrzweckhalle „Blaues Wunder“ in Lübben hat sich als gutes Pflaster für die uckermärkischen C-Junioren-Fußballer erwiesen: Mit dem FC Schwedt und Victoria Templin zogen wohl zum ersten Mal gleich zwei Fußball-Teams unseres Kreises in eine Futsal-Landes-Endrunde ein.

Als krasser Außenseiter war das Templiner Victoria-Team in den Spree-Neiße-Kreis gefahren. Als eine von nur zwei Landesklasse-Vertretungen in ihrer Gruppe (außerdem SV Lausitz Forst) traf man auf drei Brandenburgligisten sowie das Regionalliga-Team aus Frankfurt. Doch zum Auftakt trotzte man gleich mal dem Liga-Zweiten FSV Luckenwalde ein torloses Remis ab. Noch aufmerksamer dürfte die Konkurrenz geworden sein, als auch gegen Energie Cottbus II (BBL-4.) ein 0:0 in die Protokolle geschrieben werden konnte. Es folgte der 4:0-Kantersieg gegen die Forster Jungs. Weil sich die übrigen Teams so richtig schön gegenseitig die Zähler abspenstig machten, wuchs die Hoffnung der Uckermärker.

Das 1:0 gegen Brieske/Senftenberg brachte das für unmöglich gehaltene Endrunden-Ticket in Reichweite – nur die Luckenwalder durften mit einem Punkt weniger auf dem Konto vor den Schlusspartien noch hoffen. Der 1. FC Frankfurt (vorher auch schon mit zwei Unentschieden) ließ gegen die Templiner nichts anbrennen (2:0). Doch dann leistete tatsächlich Brieske/Senftenberg mit einem 2:0-Erfolg gegen den FSV Luckenwalde Schützenhilfe für die Kurstädter. Der SC Victoria jubelte über die Endrunden-Teilnahme.

Zusätzliche Motivation für den Brandenburgliga-Zehnten aus Schwedt, der in Gruppe 4 am Nachmittag an gleicher Stelle ran musste? Theoretisch schien die Aufgabe gegen zwei eigene Liga-Kontrahenten und zwei Kreisligisten sowie das wohl übermächtige Regionalliga-Team von Energie Cottbus sogar etwas einfacher. Die Lausitzer setzten sich dann auch souverän mit 19:0 Toren aus fünf Siegen durch. Ihre letzte Partie absolvierten die Energie-Jungen gegen die Oderstädter – und die waren vor dem Anpfiff zu diesem Match punktgleich mit dem Favoriten, hatten also ihre vier Begegnungen bis dahin auch alle gewonnen und damit die Endrunde schon fest gebucht. Mit einem knappen 1:0 gegen SpG Schöneiche ging es für die Schwedter gegen 15 Uhr los. Es folgten die beiden Partien gegen die Liga-Kontrahenten: Mit 2:1 wurde Union Fürstenwalde (BBL-7.) bezwungen, gegen Frankfurt II gelang abermals ein hauchdünnes 1:0 – effektiver kann man das nicht bewerkstelligen. Und als ein weiteres 1:0 gegen den FC Bad Liebenwerda zu Buche stand, konnte für den 26. Januar und die Lausitz-Arena geplant werden. Ein Torverhältnis von 5:3 legte vor allem gutes Zeugnis über eine starke Defensivarbeit ab.

Der SV Falkensee-Finkenkrug (BBL-3.) und Preussen Eberswalde (zur Winterpause verlustpunktfreier Landesklasse-Tabellenführer) aus der Vorrunde 1 in Perleberg sowie SV Babelsberg (Regionalliga) und RSV Eintracht Teltow II (Landesklasse) auf Staffel 2 in Marienberg haben sich in den anderen Vorrundengruppen für das Turnier am Sonnabend in der Cottbuser Lausitz-Arena qualifiziert. Dieses beginnt erst um 15.30 Uhr, sodass wohl wahrscheinlich gegen 20 Uhr der neue Meister feststehen wird. Interessanterweise sind somit die Regionalliga und die Landesklasse je dreimal vertreten, während nur zwei Teams aus der Brandenburgliga kommen.